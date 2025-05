MELINA NASTAVLJA SA BAHAĆENJEM U MONAKU POSLE RAZVODA OD HARISA: Iskeširala 10.000 evra za bal milionera, a evo na šta još troši lovu bivšeg (VIDEO)

Dizajnerka je opet postala viralna na društvenim mrežama, nakon što su se pojavili novi snimci iz Monaka gde živi u poslednje vreme.

Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih posle 12 godina bračne zajednice. Svako je nastavio svojim životom, folker se posvetio deci i pevanju, a od Meline jedno vreme nije bilo ni traga ni glasa.

Ipak, pre nekoliko meseci se na Instagramu, tačnije na stranici koja se bavi luskuznim životom u Monaku objavljeni snimci na kojima je, ni manje ni više nego Harisova bivša.

Novi snimak

Sada se pojavio još jedan, novi snimak na kojem se dizajnerka vidi u glamuroznom izdanju - elegantnoj haljini boje cigle i šljkokicama iz njene kolekcije, dok je za aksesoare izabrala salonke "kristijan lubuten" od 1.000 evra i "šanel" klač tašnicu od 3.000 evra.

Dala 10.000 evra da bi bila na balu milionera

Nakon što se sama dovezla u preskupom "bentliju" od 150.000 evra, ona je dala ključeve osobi koja je zadužena za vozila gostiju, a zatim se uputila ka hotelu na kome se održavao bal i koji sebi mogu da priušte samo oni sa najdubljim džepom. U pitanju je bila proslava na kome su se okupili milioneri iz svih krajeva sveta, a ulaznica za ovaj događaj, koštale su i do neverovatnih 10.000 evra.

Inače, Haris je nakon razvoda istakao da do pomirenja sa Melinom neće doći nikad.- Do pomirenja sa Melinom neće doći nikada. Nemoj me o njoj ništa pitati, ni o biznismenima, ni gde je, ni šta radi, ne zanima me, alo. Kakvo prijateljstvo nakon braka, spavaš sa nekim, jedeš i sutra si neprijatelj, ne postoji to nikad - rekao je Haris za Kurir.

Proširila biznis

Podsetimo, Galićeva je nedavno u Monaku proširila biznis, pa svoje kreacije sada prodaje u jednoj prestižnoj koncept radnji, što je potvrdila i njena ćerka i usnimila elegantne toalete koje krase izlog radnje.

Ekipa Kurira pre dva meseca uslikala je Melinu kako izlazi iz elitnog restorana u centru Beograda, i to prvi put nakon razvoda od Harisa. Dizajnerka je bila na ručku u restoranu, a nakon dva sata provedenih unutar lokala, izašla je iz restorana i ušla u automobil marke "mercedes", koji ju je čekao tik do ulaza od lokal.

Iako je pokušavala da se sakrije pa joj je kosa sve vreme bila preko lica, našem paparacu nije uspela da promakne. Sređena od glave do pete kao i obično, Melina je izašla sama iz restorana i ušla u auto, gde ju je čekao vozač. Nakon što se smestila na zadnje sedište, oni su se uputili prema kraju gde dizajnerka ima svoj salon za haljine koje kreira.

