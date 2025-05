NAŠA PEVAČICA SMRŠALA 40 KILOGRAMA: Nakon operacije koju je imala jedva se izborila za život, a danas oduševljava izgledom (FOTO)

Mnogi kažu da nikada bolje nije izgledala.

Folkerka Indira Aradinović Indi operisala je želudac, a zbog komplikacija je jedva izvukla živu glavu. Ipak, nakon svega je uspela da se izbori sa svim zdravstvenim problemima, te je i uspela da smrša čak 40 kilograma.

Danas redovno trenira i vodi računa o ishrani, a kako kaže, najveća želja joj je bila da povrati izgled s početka karijere, ali priznaje da je put do toga bio izazovan.

- Ja sam prošla nekoliko faza skidanja kilograma, kretala ispočetka i dokazalo se da je hirurgija u mom slučaju bila najbolji potez. To je sve od čoveka do čoveka, ne mogu da pričam u jednom pravcu, zavisi od osobe, mogućnosti. Možda neko misli da nije dovoljno jak da isprati to sam, a toliko je jak. Ja sam neko ko je skidao više od 25 kilograma treningom, zdravom ishranom, bez hemija, sagorevača masti... Ali sam ja sklona velikim transformacijama i zaista neko ko je u tom momentu psihički jako pao i tada je hirurgija za mene bila najbolje rešenje - rekla je pevačica.

Priznala je i da je prolazila kroz težak period pre operacije.

- Depresivna sam bila malo pre toga, jer zašto se ne dešava nešto. Zašto Indira ne kreneš na trening, izbaciš slatkiše, gazirano? I onda sam bila ljuta na sebe, a depresivna sam bila zbog mog lošeg stanja zdravstvenog, ne zbog izgleda. Ja sam sebi i drugima bila lepa i sa viškom, ispostavilo se da sam bomba i sa viškom i sa manje kilograma, dobro mi stoji i jedno i drugo. Žena je lepa na svaki način i ona to nosi. Žene ne treba da budu u depresiji i nesrećne što su sa viškom kilograma, samo jako držanje i samopouzdanje treba da imaju.

