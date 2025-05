VOLIM DRUŠTVO SA SAMOM SOBOM, U TIŠINI! Josipa Lisac iskreno o navikama i karijeri: Čudno mi je kad čujem svoju pesmu negde

Nakon smrti supruga nikad nije pogledala drugog.

Već dugi niz decenija jugoslovenska i hrvatska pevačica Josipa Lisac deo ja javne scene, a i danas posle toliko godina bude joj čudno kada u javnosti čuje svoju pesmu.

- Čudno mi je kada čujem sebe negde, ali to mi je prijateljica rekla u Istri gde imam svoju oazu, da me je čula na radiju i to mi onda stvarno bude fantastično – rekla je Josipa za “Blic“ koja za razliku od svojih kolega više uživa bez muzike.

- Jako volim tišinu i jako se dobro osećam u društvu sa samom sobom - rekla je ona.Tokom dugogodišnje karijere muziku nije stvarala radi nagrada, već dobre pesme.- Ništa se nije radilo za nagrade, za priznanja. Jako ih puno imam, ali ona su došla sa vremenom, a radilo se zato što se verovalo u to što se stvara, a priznanja su dobro došla i došla su – iskrena je bila pevačica i dodala da se raduje pozivima na javne događaje, ali posebno onim gde je očekuju i priznanja.

- Nikada nije bilo laskanje, da nešto napravim da bih dobila nagradu, ali uvek je lepo kada me se sete i kada nešto dobijem kao potvrdu za ono što se stvara.

“Uvek nosim bundu“

Svako pojavljivanje u javnosti iziskuje i poseban stajling, ali jedan detalj nikada ne izostaje.

- Svi smo meteoropate i ne volim kišu, a inače sam zimogrožljiva i uvek nosim zimsku bundu sa sobom, ako zatreba – kroz smeh priča pevačica.

Nakon smrti supruga nikad nije pogledala drugog:

"I dalje se volimo"

Pevačica Josipa Lisac smatra da za ljubav nisu potrebne reči i to često voli da istakne. Dok svi maštaju o nekoj velikoj ljubavi, većina to nikada i ne doživi.

Često naglasi da je ona imala sreću da doživi veliku ljubav, ali da je i dalje živi. Bila je udata za velikog muzičara Karla Metikoša, koji nas je napustio 1991. godine.

- Ja sam imala sreću da imam veliku ljubav i ja sam jedna srećna osoba. Mnogi ljudi takvu ljubav nisu nikada doživeli. Takva ljubav i dalje u mojoj duši stanuje. Sve je energija. Kuda će ona otići? Ja je sa sobom i u sebi nosim. Nekako - to je realno. Bila sam voljena i ja sam jako volela. A i dalje volim. Puno smo Karlo i ja stvorili zajedno. Svu ovu prekrasnu moju muzičku baštinu, to je Karlo napravio. On se tako brinuo, zapravo on je bio tako zahvalan i srećan i brižan. Celog života se brinuo za mene, za nas. Srećna sam što je on napravio svoju predivnu karijeru kompozitora i prekrasna dela. Napravio je i dve rok opere. Stvarno, žao mi je samo što je tako rano otišao, da ga ljudi nakon dvadeset ili trideset godina nisu ni videli, upoznali. Ja moram pričati i srećna sam kada pričam o njemu. Svi me zapravo pitaju o njemu i to je jako lepo. Ne profesionalno, nego privatno. Onda sam jako srećna - suznih očiju je rekla Josipa ranije za "Blic".

Autor: M.K.