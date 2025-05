Sitna ali dinamitna, Mina je harala sa svojim pesmama, ali i atraktivnim izdanjima u kojima su mnogi uživali.

Mina Kostić već nekoliko dana je u žiži javnosti zbog svoje istine o porodičnom životu, ali i ljubavnom statusu koji je svima zanimljiv. Naime, nakon nekoliko decenija pevačica je otkrila da nikada nije bila usvojena iako je to tvrdila godinama, a onda je priznala da je ludo zaljubljena i da ima dečka sa kojim se još nije fizički srela.

Mina je nakon rastanka sa Igorem X-om konačno našla ljubav svog života, te je kako ona navodi, rešena da se uda i rodi svom izabraniku troje dece.Mina se na početku svoje karijere istakla bojom glasa, ali i hitovima koje je nizala. Takođe, od samog starta važila je za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a mnogi je i dan danas zovu "džepna venera".

Sitna ali dinamitna, Mina je harala sa svojim pesmama, ali i atraktivnim izdanjima u kojima su mnogi uživali. Bujnog poprsja, tankog struka i zavodljivog tela Kostićeva je osvajala publiku, a mnogi su se obradovali njenim novim pojavljivanjem u medijima.Kroz karijeru je menjala boju i dužinu kose, ali joj je telo i nakon porođaja ostalo besprekorno, te i danas važi za jednu od najtraktivnijih na javnoj sceni.

Podsetimo, nedavno je govorila o novoj ljubavi i otkrila da je to razlog za osmeh i sreću koju ne krije.

- Pojavio se čovek mog života. On je jedna obično neobična osoba, Beograđanin, ali živi u Njujorku, tamo radi, ima firmu, ima radnike. On je moj Kasper, mj dobri duh – rekla je Mina i dodala:

- Dugo smo zajedno, šesnaest dana. On me kontaktirao preko Instagrama, voli me već 20 godina i nije imao hrabrosti tada da mi priđe i rekla sam mu: „Zašto si mi to uradio, do sad bi imali sigurno 3 dece“. Nikad nije kasno, čim dođe, radimo na tome.

- Minu je njen partner oborio sa nogu, pa ja na pitanje da li bi se udala za njega, kao iz topa odgovorila:

- Da, da, da! Udajem se, rodiću mu decu. Mi puno pričamo i napokon sam upoznala nekoga sa kim mogu o svemu da pričam, da se šalim... Daje mi lepe savete, vetar u leđa i kaže : „Bićeš tamo gde zasluđuješ da budeš“.

Autor: M.K.