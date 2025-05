Oglasio se Rale nakon što je Ana Nikolić potvrdila da su raskinuli: Kompozitor besan kao ris, izustio samo OVO

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, stavili su tačku na turbulentan odnos.

Taman kada smo mislili da Rale i Ana ulaze u mirne vode, te da će na kraju ljubav ipak pobediti, ponovo su nas sve iznenadili.

Goran Ratković Rale nijednom rečju nije želelo da prokomentariše raskid sa Anom Nikolić.

Ne, hvala, prijatno - kratko je odgovorio Ratković za Informer i prekinuo vezu.

Ana je ranije istakla da nema nameru da se osvrće unazad i da stavlja tačku na jednu životnu etapu, ali o detaljima nije želela da govori.

- Neke stvari je najbolje da ostavim za sebe. Čovek dođe do tačke u životu kada više nema snage i ne želi da bude samo nečiji trofej, karta za bolje sutra i večiti krivac među svim krivcima, pa je tako ovoga puta i u mom slučaju. Istina je da više nismo zajedno, istina je da više nećemo biti zajedno i još veća istina to da nije uvek pametno davati drugu, treću i petu šansu nečemu u šta vas je neko ubedio da bi trebalo da verujete, dok gledate kako se ljubav gasi, a poštovanje odavno ne postoji. Sigurna sam da ste očekivali više detalja, jer sam vas i sama na to navikla, ali ovoga puta: "Niko kao ja, hvala doviđenja" je dovoljan odgovor na sva pitanja. Pametnom dosta, a glupom svakako nikad neće biti - rekla je Ana Nikolić za Blic.

Podsetimo, Ana je početkom meseca nakon jedne od burnih svađa sa Raletom polupala sve po stanu, a buka je bila tolika da su komšije htele da zovu policiju.



Autor: N.B.