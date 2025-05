ŠOK: Pevačica bila sama za prvu bračnu noć, njen suprug otišao sa njenom kumom

Danica Krsić je ispričala da je nakon svadbe bila mnogo umorna i odmah je zaspala čim je došla u sobu, dok je njen suprug bio sa njenom kumom do četiri ujutru.

Pevačica Danica Krstić udala se pre dve godine za svog dugogodišnjeg partnera, Nikolu, a 19. februara ove godine se porodila i na svet donela dečaka.

O njenoj svadbi se dosta pričalo u javnosti, a pevačica je sada otkrila detalje za koje niko nije znao.

Kako je u samom startu rekla, "papir" nije ništa promenio u Nikolinom i njenom odnosu, a svadbu su pravili samo zbog porodice i prijatelja.

- Apsolutno se ništa nije promenilo jer sam sa suprugom živela već 4 godine zajedno. Dugo se znamo, i to posmatram kao papir, ali bio je red, trebalo je da se pravi žurka, a mi Srbi volimo velika veselja. Morali smo da napravimo jednu veliku žurku za porodicu i prijatelje - rekla je ona i ispričala kako je izgledala njihova svadba:

- U suštini pamtim samo to da je bila dobra žurka jer sam trčala na sve strane oko gostiju i kolega. Nisam mogla da se skrasim i da uzmem da đuskam ili da se zezam na podijumu već smo morali da ispoštujemo i protokol, sad se smej, sad se slikaj, sad ide venčanje. Bio je veliki nered u mojoj glavi, ali znam da su me noge bolele jedno sedam dana posle venčanja od đuskanja, skakanja i letenja na sve strane. Samo mi je bitan taj osećaj da nam je svima bilo prijatno, veselo i zabavno. Kako sam došla kući, ja sam skinula šminku, razmontirala se i zaspala. Muž je ostao sa mojom kumom. Oni su bili budni do četiri ujutru, ja do dva, kao nije me bilo - istakla je Danica, a prenosi Grand.

Autor: N.B.