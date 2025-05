Zbog Brene sam bila razočarana i tužna: Hanka Paldum otkrila sve o pesmama za koje tvrdi da su joj ukradene

Poslednjih godina sve više saznajemo kako na estradi lutaju pesme i na koje sve načine pronalaze svoje izvođače. Hanka Paldum nedavno je optužila Cecu Ražnatović za krađu pesme "Volela sam, volela", čiji je autor roker Milić Vukašinović.

Tu misteriju je rešio roker, koji je i uradio tu pesmu, rekavši da je on dozvolio Ražnatovićevoj da obradi pomenutu numeru. Sada Hanka ima nove tvrdnje. Pevačica je izašla u javnost i otkrila da je zbog Lepe Brene bila tužna i razočarana jer joj je pesma koja je bila rađena za nju oteta i data Breni.

- Tada sam krenula da skupljam pesme za album i već sam ih bila navežbala. Bile su tu dve pesme Miše Markovića. Međutim, na samom polasku iz Sarajeva meni Miša javlja kako je, nažalost, jednu od pesama već dao Breni. Ja sam bila jako tužna i razočarana i nisam htela nijednu njegovu pesmu - ispričala je Hanka, pa otkriva da je zbog te pesme koja je otišla Breni dobila drugu numeru.

- On mi kaže kako ima jednu drugu odličnu pesmu, koju treba da čujem i probam, ali ja nisam htela ni da čujem. Međutim, kad sam došla u studio, on me čekao tamo i zamolio da poslušam tu drugu pesmu. Učinilo mi se da nije loša, ali nije imala taj adrenalin, taj naboj koji sam tada tražila. Bila je to pesma "Pamtim još". Snimila sam je bez volje, ali bog me je nagradio i počastio - zaključila je pevačica za 24 sata.

Hanka nije rekla koju pesmu joj je preotela Brena, ali smo mi pregledali diskografiju jedne od najvećih zvezda na Balkanu i uočili da je reč o numeri "Recite mu da ga volim". Na zvaničnom Jutjub kanalu Lepe Brene može se pronaći pomenuta numera, za koju i tekst i pesmu potpisuje Miša Marković, a objavljena je 1984, kada je i Paldumova snimila svoj hit "Pamtim još".

Autor: N.B.