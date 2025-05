Bolna ispovest Čede Jovanovića! Oca i majku mu na kućnom pragu prebili Zemunci: Video sam čoveka koji leži na podu...

Političar Čedomir Jovanović u ekskluzivnoj ispovesti u emisiji „Iz profila“ autorke Vesne Milanović govorio je o nepoznatim detaljima iz privatnog života.

Političar se dotakao po prvi put teme o svojim roditeljima koji su mu tokom života bili veliki oslonac i podrška. Ispičao je i da su njegove roditelje 2003. godine pretukli članovi zemunskog klana i na ivici suza priznao da je to veliki greh sa kojim živi.

-Moja majka je ekonomista, otac je završio arhitekturu i ekonomiju. Njoj je bio rođendan pre dva dana pa sam otišao upalio sam sveću. Tako razmišljam o njima i pravi komparacije, sada imam 54 godine, pa razmišljam gde je bio Jole u tim godinama. Računam on je bio 39. godište, pa to je onda ne znam koja godina, pa kad se setim šta sam sve uradio – rekao je Čeda.

Jovanović se prisetio perioda kada roditelje nije video dve godine ali i kada ga je otac jednom prlikom posetio u vojsci baš na početku ratnih godina.

-Najstrašnija slika mi je kada je otac došao da me obiđe u vojsci. To je bio decembar 1990. godine, bio sam u Divuljama pored Splita, tu se već strašno zakuvalo. Nije se letelo sa aerodroma, postoje problemi. Mi se rastajemo na železničkoj stanici u Splitu, pitanje je da li će proći Knin jer se već postavljaju barikade. To su bile „Zenge“ momci u uniformama tada, nisu oni meni ništa uradili. Voz kreće, moj otac gleda i ja tu ostajem. Razmišljam on je mlađi 4 godine nego ja sada. Meni Mihajlo kada ide na fakultet meni pukne srce. On je mene tamo ostavio devedesete godine. Sledeći put smo se videli u maju 1992. godine kada sam ja došao kući u pet ujutru kada sam se vratio sa tih ratova – ispričao je Jovanović i otkrio kako je majka reagovala kada se nakon dve godine vratio kući:

-Ušao sam u kuću, i dalje se vrata nisu zaključavala. Sapleo sam se i neko je jaukuo, vidim čoveka koji leži na podu. Upalio sam svetlo i vidim pun dnevni boravak i hodnik ljudi koji leže na podu. Izlazi moja majka u spavaćici i kaže ‘Jovice, ja sam poludela’. Otac pogleda u mene i kaže, nisi, vratio se kući..Oni su primili sve te ljude računajući da će i mene neko tako da primi. Mi smo se mnogo voleli, roditelji su bili divni ljudi. Nikad mi nisu rekli ne, nikad se nismo posvađali, imao sam beksrajnu podršku od njih. Toliko smo se poštovali, pohvale su držali za sebe, ali je bila neverovatna podrška.

Ni danas sebi ne može da oprosti to što su njegovi roditelji pretučeni od strane pripadnika „Zemunskog“ klana.

-U januaru 2003. godine su ih pretukli. Ušli su u stan i pretukli su ih, to su uradili Zemunci. Onda meni oni nisu znali kako da kažu, to je bila užasna situacija. Tada sam bio o Beogradu, oni su živeli sami. Otac je izašao iz kuće, otišao je do prodavnice, kada se vratio kući, gurnuli su ga sa leđa u stan i pretukli. Onda je bila frka kako to da mi kažu. Podneli smo sve to zajedno, ali je to jedan veliki moj greh i zbog toga i zbog nekih drugih situacija. Nikada mi nisu dozvolili da pomislim da sam im neki teret. Jedino što mi je majka zamerila i to mi je rekla dva dana pre nego što je preminula. Rekla mi je da čuvam sestru i rekla mi je da jedino ne može da mi oprosti to što joj nisam rekao da ću se venčati i što nije pevala sa drugaricama – ispričao je Čeda na ivici suza u emisiji kod Vesne Milanović.

Autor: N.B.