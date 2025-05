Ovo je raj Milana Vasića: Glumac pokazao ogromno imanje i kuću, a zbog ovoga njegov otac puca od ponosa (FOTO)

Glumac Milan Vasić nedavno je stao na ludi kamen i čeka prvo dete sa svojom izabranicom. Glumac se trenutno nalazi na Kosovu i Metohiji. On jedan je od retkih koji svoju bazu nije pronašao u Beogradu, već živi i radi u svom rodnom selu Veliko Ropotovo blizu Kosovske Kamenice.

Glumac je na Instagramu podelio kako izgleda imanje njegovih roditelja u Velikom Rapotovu. Oni su prošle godine proslavili 50 godina braka, a tom prilikom je Milanov otac odlučio da prelepim gestom iznenadi svoju suprugu. On je pokosio travu u obliku broja 50, i dodao prvih slova njihovih imena.

- Evo da vidite kako moj otac kosi travu. Evo ga slovo O – Olivera, Lj – Ljubomir i broj 50, 50 godina braka - objasnio je Milan u videu i dodao:

- Ljubav pobeđuje, tata mi je šmeker.

Pokazujući imanje i okolinu koja odiše prirodom, glumac je jednom prilikom istakao da za njega nema lepšeg mesta.

- Tu je moja kućica, lepotica, dvorište prelepo, najlepše, moj voćnjak najlepši na svetu - rekao je glumac u snimku na Instagram storiju.

Milan je pre dva dana čestitao rođendan svojoj supruzi dirljivim rečima.

- Budi zauvek ovako nasmejana, vesela i srećna. Sad ti čestitam rođendan ja SAM, a daće Bog da ti sledeći čestitamo nas dvojica.

Ubrzo su usledili komentari u vidu čestitki posvećenih Milanovoj izabranici.

- Ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, ne smemo da zaboravimo svoje poreklo, jer ako zaboravimo to, onda ni naši praunuci neće znati da su bili Srbi. Želim narodu da kažem da ide na Kosovo i Metohiju, jer to mnogo znači tamošnjem narodu.

Često kontaktiraju sa mnom i sveštenstva iz nekih manastira koji su malo zapostavljeni pa me pozivaju da dođem. To su sve manastiri iz 13, 14, 15. veka, to je bogatstvo i prosto je greota ne otići tamo, a svako ko jednom ode vratiće se ponovo - rekao je Vasić.

Iako je u prošlosti imao prilike da se preseli u Beograd i tamo svije svoje gnezdo glumac je odabrao da živi u našoj južnoj pokrajini.

- Mogao sam u jednom trenutku da biram pozorište u Beogradu. Kad je Tasovac bio ministar kulture, gledao je našu predstavu u Gračanici. Posle izvođenja prišla mi je njegova asistentkinja i rekla mi je da izaberem pozorište u kojem želim da radim u Beogradu. Odgovorio sam joj da ne želim nijedno. Zbunila se.

Tad sam imao oko 35 godina i rekao sam joj da ne želim u tim godinama ponovo da dokazujem u Beogradu kakav sam glumac. Atmosferu koju imam u svom pozorištu garantovano nemaju druga. Kad krenemo na predstavu, mi se u autu šalimo i pevamo, to niko ne može da mi da, jer ne može da se kupi. Ukoliko sve bude kako treba, ostaću do penzije u Prištini - rekao je ranije glumac za Kurir.

- Najveće svetinje su nam na Kosovu i mislim da Kosovo treba što više da se posećuje. Srce mi je tamo i Kosovo je nešto što ja pamtim, po najlepšem detinjstvu koje sam imao. Cela familija mi je na Kosovu i Kosovo je moja duša. Ja mislim da tako može da se kaže - rekao je jednom prilikom.

Autor: N.B.