Ranije me je pogađalo, danas me smara: Saša Kovačević progovorio o komentarima koji ga prate od početka karijere, otkrio kako se nosi sa tim

Saša Kovačević važi za jednog od naših najpoželjnijih muškaraca na javnoj sceni.

Tokom svoje karijere duge viđe od dve decenije stvarao je najlepše hitove, žene su dolazile na njegove koncerte isključivo da ga vide ali ni njega kao ni mnoge javne ličnosti nisu zaobišle razne glasine.

Otkako je stupio na javnu scenu pevača su pratile spekulacije i pitanja o njegovoj seksualnosti. Kako kaže na početku karijere to ga je mnogo pogađalo.

- Ja sam toliko puta to čuo više ne mogu ni da komentarišem više. Na početku karijere mi jeste smetalo izuzetno, pa onda manje, manje...tako da mi sada uopšte ne smeta. Ja živim svoj život, ja živim jedan miran život verovali ili ne. Ajde, obzirom da moj posao kao posao, nije baš miran posao i vrlo je turbulentan ali privatno ja onako vrlo mirno živim. Ja sam 24 časa sa porodicom ili malo nešto oko malecne sa ženom sa bratom oko novih pesama, trening naravno, što je u fokusu meni jer mi to kao da perem zube i to je to.

Onda je ukratko zaključio:

- Da, smara me to pitanje, ako bih tako mogao da kažem - zaključio je priču Saša Kovačević.

Autor: N.B.