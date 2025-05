Ava Karabatić otkrila da je njen otac predosetio smrt: Pre par dana mi je rekao, a ja ću mu ispuniti želju

Ava Karabatić otkrila je da je samo par dana pre očeve smrti sa njim razgovarala o sahrani, te ju je on zamolio da njegov ispraćaj na večni počinak ne bude obiavijen crninom i tugom, nego da bude veseo kao što je i on bio za života.

Ivica Karabatić, otac poznate starlete i bivše rijaliti učesnice Ave Karabatić, preminuo je u 59. godini, usled srčanog udara. Lekarski tim učinio je sve što je bilo u njihovoj moći da bi ga održali u životu, ali bezuspešno.

Duboko pogođena gubitkom, Ava Karabatić obratila se javnosti putem svog Instagram profila, podelivši tom prilikom ne samo svoju tugu, već i apel za pomoć. U emotivnoj poruci otkrila je da se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji i da, bez podrške, neće biti u mogućnosti da organizuje sahranu svom ocu.

U svom drugom obraćanju, nekoliko sati kasnije, Ava je sa javnošću podelila i poslednju očevu želju, a to je da njegova sahrana ne bude obavijena tugom i tamom, već svetlom i radošću.

- Moj otac je oduvek bio poseban čovek - vedrog duha, originalan, svoj. NJegova najveća želja, koju mi je često naglašavao, bila je da ga, kada jednog dana ode, ne ispraćaju u tami i crnini, već uz osmeh i boje koje su odražavale njegov karakter. Nije želeo žalost u oku, već sećanje na život koji je voleo punim plućima - napisala je Ava na Instagramu.

Starleta je otkrila i detalje poslednjeg razgovora sa ocem.

- Nekoliko dana pre smrti, ponovo me je podsetio: "Pobrini se da ljudi na mojoj sahrani ne nose crno. Želim da me pamte takvog kakav sam bio - vedar, nasmejan, drugačiji i neka svira vesela pesma". Ispuniću mu želju, pa makar me to koštalo svega jer to je bio on - čovek koji je i u smrti želeo slaviti život - dodala je ona.

