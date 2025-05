Ćerka naše pevačice kida kako izgleda: Odgajala ju je sama, a ona govori pet jezika i sedi u skupštini Srbije (FOTO)

Jasna Milenković Jami ne krije koliko je ponosna na svoju naslednicu Leu Milenković.

Lea je diplomirala prošle godine, a u indeksu je ređala samo desetke, čime je Jami često znala da se pohvali na mrežama, a za razliku od mame, Lea ne želi da se bavi javnim poslom.

Ćerka naše pevačice je u decembru 2023. godine, na svom Instagram profilu, objavila fotografije iz skupštine Srbije i privukla ogromnu pažnju.

- Budite promena koju želite da vidite u svetu - citirala je Mahatmu Gandija uz fotografije na kojima je vidimo za govornicom Narodne skupštine Srbije.

Lea se svojevremeno pohvalila svojim inetresovanjima.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom – rekla je ona jednom prilikom.

Ona je veoma aktivna na mrežama gde neretko objavi fotografiju u kupaćem kostimu, a zbog njenog izgleda dobija pregršt komplimenata.

