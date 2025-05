UMRLA JE NA MOJIM RUKAMA! Bolna ispovest Rade Manojlović rasplakaće mnoge: Nastupala sam 10 dana nakon smrti majke da zaradim za daću

Pevačice Rada Manojlović susrela se sa velikim gubitkom sa samo 19 godina, kada je njena majka Mirjana preminula.

Mirjana je izdahnula na ćerkinim rukama, sa čim se Rada nikada nije pomirila, a jednom prilikom je govorila za medije o ovoj, njoj najtežoj, temi.

- Najteži period u mom životu bio je kada sam ostala bez mame. Umrla mi je na rukama. Tu bol sam potisnula duboko u sebi da bih mogla da nastavim da živim i funkcionišem. Trudim se da ne razmišljam o tom gubitku, ali se svakog dana setim moje Mirjane. Zahvalna sam Bogu što se sve desilo pred mojim očima, što sam je držala za ruku dok je umirala. Užasno bih se osećala da sam negde radila dok je ona napuštala ovaj svet. Jedina uteha mi je to što sam bila uz nju u poslednjim momentima. Te slike ne mogu da izbacim iz glave i samo ljudi koji su doživeli nešto slično mogu da me razumeju. Kada krenem da razmišljam o mami, uhvati me tuga, depresija i crne misli. Zato se trudim da ne razmišljam. Ubedila sam sebe da je moja mama negde na putu i pravim se da smrt ne postoji. To je za mene jedini način da živim sa tim - ispričala je Rada jednom prilikom za domaće medije.

Kako kaže, za njenu smrt su krivi lekari, budući da je ona bolovala od karcinoma grlića materice.

- Moja majka umrla je greškom lekara. Imala je karcinom grlića materice i to je onaj tip koji je u preko 90 odsto slučajeva izlečiv. Kada je imala 37 godina, konzilijum lekara je odlučio da neće da joj vade matericu i jajnike jer će možda želeti još da rađa. Lečili su je na druge načine. Ostavili su tempiranu bombu u njoj, koja je kasnije eksplodirala. Suluda mi je ta njihova odluka, jer bi joj doktori danas sigurno odmah sve izvadili, posebno što je ona tada već imala dvoje dece. Igrali su se njenim životom i moja sestra Maja i ja ostale smo bez majke - rekla je Rada i dodala:

- Nisam odbolovala maminu smrt, a već sam nastupala posle deset dana. Morala sam da zaradim novac za naše sulude običaje: daće i ostale stvari. Niko me nije pitao da li mi se radi, već samo kažu: ‘Idi pevaj’. Ja pevam, a telo mi drhti, duša mi se raspada.

