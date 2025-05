ŠALJU MI SLIKE, UDVARAJU MI SE MLAĐI MUŠKARCI! Poznata Srpkinja (77) iza sebe ima brak, a danas je startuju preko društvenih mreža: Evo šta joj pišu

Nada Macura (77), najpoznatija srpska doktorka, svojevremeno je priznala da joj se muškarci udvaraju putem društvenih mreža, te je otkrila da dobija i nepristojne ponude.

Naime, Nada iza sebe ima jedan brak, a istakla je da je privlače pametni muškarci.

- Taj brak je bio po svemu što sam očekivala od tog braka, to je bilo to. Međutim, svesni ste toga da život tazdvaja ljude. Kada nestane ljubavi, to je to - rekla je Nada tada, pa dodala:

- Udvaraju se na društvenim mrežama, da, tačno je. Pa udvaraju se normalno, kome to ne prija, svakome. Mada ja društvene mreže ne smatram kao ozbiljnu stvar, nego više kao neko pismo bez adrese. Ko mi se svidi odgovorim, ko mi se ne svi ne odgovorim. Požele mi dobro jutro, požele mi dobar dan, pitaju me da li sam se naspavala, kad mogu da izađem. Uglavnom su mlađi muškarci u pitanju - rekla je ona u jednoj emisiji.

Sa nepristojnim ponudama, kako je otkrila, uvek radi isto.

- Pišu mi momci, ali ako su slike malo nemoralne, onda ih blokiram - rekla je Nada, te priznala da je bivšeg muža blokirala.

- Moj telefon nije dostupan samo jednoj osobi, blokiran je zato što je kod njega prestala ljubav - rekla je svojevremeno za "Premijeru".

