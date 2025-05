Jovana Jeremić nikad iskrenija!

Voditeljka Jovana Jeremić izdala je nedavno saopštenje da su ona i biznismen Dragan Stanković rešili da stave tačku na vezu koja je trajala gotovo dve godine.

Iako su imali velike planove, sve je palo u vodu, a Jovana je nedavno otkrila da se iselila iz Draganove vile koja se nalazi u selu Begaljica u Grockoj i vratila se u svoj stan.

Jovana redovno svoji izjavama intrigira javnost, a jednom prilikom je u svojoj emisiji pokrenula temu prevare, na osnovu svetskog skandala koji je izbio u braku megazvezde Šakire i fudbalera Žerarda Pikea.

Jovana Jeremić je tada jasno istakla da postoji razlika između prevare i varanja, što je i svojim gostima objasnila, a navela je i da smatra da mlađi muškarci "bolje vole" od starijih:

- Ja sam živela u zabludi, znaš kako vole klinci?! Mislim na mlađe, živela sam u zabludi. Opseda te 24 sata, to je pažnja. Klinci 94 mi se udvaraju, ima i mlađih - pričala je tada Jovana Jeremić, koja je istakla da nije svetica i da je prošla i uloge koje nisu za pohvalu.

Govoreći o krahu braka Šakira i Pikea, Jovana se tada osvrnula na svoju filozofiju o varanju i prevarama:

- Prevara je kada ti se omakne, a varanje je kada to traje ciklično. Nije je kr****o jednom i ide dalje, neće brak da se raspadne zbog ku*ve, ali on je nju varao dve godine. Se*s mogu da oprostim, ali emociju nikad - rekla je Jeremićeva pre nešto više od dve godine.

Osim toga voditeljka je jednom prilikom priznala da je do svoje 33. godine je zaradila mnogo novca:

- Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosečna srpska žena da primeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe, rekla je Jovana Jeremić na Red TV, a ova njena izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Autor: A.Anđić