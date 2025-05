Ne vidim razliku između svojih spotova i videa koje devojke kače: Pevačica šokirala izjavom, uporedila sa se dama na sajtu za odrasle

Neočekivano!

Pevačica Sandra Afrika pričala je na temu sajtova za odrasle, a kako kaže, razmišljala je da i ona otvori profil.

- Imam podeljeno mišljenje o 'Onli fensu'... Ne kažem da nikada nisam razmišljala da otvorim nalog, ali nisam sigurna da je to moj put. S druge strane, kada realno pogledam, ne vidim neku suštinsku razliku između svojih spotova i sadržaja koji devojke objavljuju tamo. Jedino što one od toga zarađuju ozbiljnu lovu, a ja se skidam za džabe! Mene mogu da vide milioni ljudi na Jutjubu, a da ne plate ništa - iskreno je rekla Sandra i dodala da ne osuđuje korisnike pomenute mreže:

- To što se devojka snima za 'Onli fens' ne znači da je prostitutka, to nema veze s mozgom. Ne razumem ljude koji imaju takvo mišljenje. Jednostavno, narodu se ne može udovoljiti, a i ne treba, to sam odavno shvatila.

- Kao što rekoh, ne treba se obazirati na tuđe mišljenje, već treba pratiti sopstveni osećaj po pitanju svega. Ja obožavam da se slikam, jer smatram da sam mlada, lepa, zgodna i kada ću, ako ne sada? Ne vidim ništa loše u tome, društvene mreže služe za to. Nisam neka debela krmača, pa da ne smem da pokažem svoje telo - objasnila je pevačica u podkastu "Vostkast" i priznala da aktivnost na mrežama poprilično utiče na njenu popularnost:

- Živimo u 21. veku, kada gotovo sve, i posao, i ljubav, i prijateljstvo, funkcioniše preko interneta. Konkretno za moju karijeru je vrlo značajno da na Instagramu imam što veći broj pratilaca, kao i da redovno objavljujem slike na kojima nisam zakopčana (smeh). Suštinski, provokativan izgled je sastavni deo mog posla.

Otkrila da li ona ima neke nesigurnosti.

- Zadovoljna sam sobom, ništa ne bih menjala. Sve što sam želela da promenim, a tiče se fizičkog izgleda, već sam promenila i uradila. Moja jedina mana je tvrdoglavost, ali to ćemo pripisati horoskopu, jer sam ovan i sve mora da bude po mome. Ipak, vremenom sam naučila i da budem strpljiva, da sačekam... - zaključila je Sandra.

Autor: N.B.