Imao milione, a onda se sve promenilo! Pevač progovorio o razvodu, karijeri i porocima: Počeo sam da uzimam drogu

Pevač Dado Polumenta (42) živeo je veoma burnim životom, a nakon razvoda od prve supruge je, kako kaže, krenuo krivim putem. Kada je shvatio da je u velikom problemu i da je zbog nezadovoljstva počeo da koristi i opijate, rešio je da pomogne sebi.

Dado živi potpuno drugačije otkako je u njegov život ušla sadašnja supruga Ivona, sa kojom je dobio i dve ćerke.

- Ja sam jedan od prvih koji je pričao o tome. Zaista mogu na najlepši mogući način da skrenem pažnju mladima i da sa moje tačke gledišta ispričam neku priču šta je zapravo okidač u svemu tome. Mislim da je najveća uloga u čitavoj toj priči, društvo. Naravno, to vaspitanje izlazi prvo iz kuće, ako to imate, onda je glavni okidač to društvo. To je bukvalno sa kim si takav si i kako zračiš tako i privlačiš i to je nešto što je neminovno. Ako imate dobro društvo manje su šanse da vas zakači bilo šta od toga što je loše. Obično se to proba iz znatiželje. I kod mene je bila u pitanju radoznalost. Obično se nađe neko ko je šmeker u društvu i kao taj prvi je: "Da vidiš ovo, da vidiš ono", sve je to iz neke radoznalosti. Već kasnije, kada sam počeo da radim, da putujem, to nije moglo da se izdrži - rekao je iskreno Dado i nastavio:

- Dok ti kontrolišeš tu supstancu, ali to nikad niko nije uspeo da iskontroliše, ali se čini čoveku, kao da može da kontroliše da popije dve, tri rakije, može da popije pet, nije mu ništa, al to ne mora da znači svaki put tako, nekad može i ta jedna čašica da bude... Ja sam defitivno posegao za tim stvarima prvo iz znatiželje, a posle iz nezadovoljtsva tog. Ja nisam bio zadovoljan pored miliona koje sam zaradio i napravio za sve to vreme. Nema mesta na svetu gde ja nisam postavio rekorde. Nastupi su bili toliko praćeni i plaćeni, to je strašno bilo, ali ja sam kući dolazio sam i to je ta tuga i ta samoća koja ubije čoveka. Mislim da ništa ne može da ti razori dušu kao ta samoća. Uvek sam gledao ljude sa strane, ovaj je sa ovom u vezi pet godina, ovi tri, ali nikako nisam mogao da nađem ljubav. I onda sam na kraju morao sve to što sam zaradio da potrošim da bih došao do pravog sebe, do nule i tada mi se desila Ivona - ispričao je Dado Polumenta.

- Mi kada smo krenuli da se zabavljamo ja sam imao 1.000 dinara u džepu. Da vam ne pričam da sam mogao preko noći da kupim audija od 100.000 ili bentlija ili stan tamo, stan ovamo... Na kraju se sve svodi na to zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Žena je definitvno pola čoveka, tako nas je Bog i stvorio da u sastavu budemo jedna duša, jedan tim. Ja dok to nisam našao zaista nisam mogao da se smirim koliko sam ludo želeo da nađem ženu svog života. Na kraju sam shavtio da je to definitivno nešto što me je smirilo, što mi je falilo kroz čitavu karijeru, kroz čitav život - kaže iskreno Dado.

- Meni je bilo neshvatljivo da idem da pevam i da pijem vodu i da budem u klubu do četiri pet izjutra. To je bilo tada, a sada će pet godina kako nisam kap alkohola popio.

Autor: N.B.