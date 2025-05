Smrt Rođe Raičevića i dalje intrigira javnost. Iako su od tada prošle 23 godine, s vremena na vreme se pojavi neka nova informacija iz života pokojnog pevača.

Pre samo godinu dana mediji su imali priliku da razgovaraju s bliskim Rođinim prijateljem, koji je za medije evocirao sećanje na njihov poslednji susret, neposredno pre iznenadne smrti pevača.

- S Rođom sam se poslednji put video mesec dana pre njegove smrti. Sedeli smo u jednoj kafani u Višnjičkoj banji. Bio je odlično raspoložen. Smejao se celu noć i pričao razne anegdote. Uvek je u društvu bio veseo. Nikad nije glumio zvezdu, iako je tada bio na vrhuncu popularnosti. Svi su ga voleli, posebno obični ljudi. Došao je sa svojom tadašnjom devojkom, u koju je bio mnogo zaljubljen. Imao je planove kako da joj pomogne da se otisne u muzičke vode, baš je verovao u nju. Tada nam je ispričao da za nju planira da napiše pesme. Bio je siguran u njen uspeh. Ona se čak pojavljivala na malim ekranima uz njegovu pomoć i podršku. Teško je podnela njegov odlazak i nije nastavila da se bavi muzikom. Niko nije ni slutio da će to biti naš poslednji susret. Kao i uvek, naručio je svoje omiljeno jelo: pileća krilca. To veče smo i dosta popili. Nikad to neću zaboraviti - ispričao nam je prijatelj pokojnog Raičevića.

Rođa Raičević preminuo je u 45. godini u svom stanu u ulici 27. marta u Beogradu. Govorilo se da je preminuo od prekomerene doze metamfetamina i heroina, ali to nikada nije službeno potvrđeno, a navodno je veče pre smrti proveo sa svojom devojkom.

Već godinama obožavaoce pokojnog pevača intrigira njegov kofer, koji je ostao na hodniku zgrade u kojoj je stanovao i po koji niko nije došao ni toliko godina posle njegove smrti. Ipak, to nije jedina misterija vezana za velikog estradnog umetnka.

Svesku sa neobjavljenim pesmama pokojnog Rođe Raičevića nakon njegove smrti navodno je uzeo jedan poznati pevač koji je snimio sve te hitove i potpisao sebe kao autora. To je priča koja kruži po estradnim kuloarima godinama.

Reč je o njegovim pesmama koje je za života napisao, ali nije stigao da ih objavi. Bile su zapisane u svesci koju je posle Rođine smrti bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona. Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

- Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala - priča Vujovićeva i nastavlja:

Taj pevač već duže vreme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pevaču se radi - dodala je Biljana.

