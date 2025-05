ĆERKA JE ODLIČAN ĐAK, IMA MUZIKALNU CRTU: Ilda Šaulić progovorila o preseljenju u Ameriku, otkrila da je KUPILA VIKENDICU SA POGLEDOM NA DUNAV!

Iskrena do koske!

Ilda Šaulić veliki je ljubitelj mode, a njene odevne komade mnoge dame bi volele da imaju u svom garderoberu. No, ipak nam je priznala da joj se nekada desilo da kupi torbu koja nije original.

- Bilo je mnogo toga, kako da ne, posebno u Francuskoj. Razni njihovi marketi su uvek interesantni. Znam da to nisu torbe koje su prave. Ali definitivno nisam pobornik toga. Ako mogu sebi da priuštim da kupim pravu, kupiću je, ako ne mogu onda nema veze. Ima toliko dobrih da ne mora da bude neka popularna robna marka. Osoba sam koja voli da nosi stvari koje mi se dopadnu. Kada se sve upakuje to izgleda lepo - rekla je Ilda za “Blic”.

Da li nekada čekate sniženja da biste kupili omiljenu stvar?

- A ko ne čeka sniženje? (smeh) Pogotovo ako nađem nešto što sam čekala odranije, a sada je na sniženju onda je to lepota. (smeh)

Počinju lepi dani, kako planirate da provedete leto?

- Devojčica privodi kraju drugi razred. Sigurno će biti neko lepo porodično letovanje. Od sredine juna do sredine avgusta bićemo u Americi. Završila sam jednu pesmu, pa se nadam da ću je i ovih dana pustiti, da ću biti dovoljno vredna.

Da li ste zadovoljni ćerkinim uspehom u školi?

- Zaista je dobra. Odličan je đak. Trudi se. Bude tu nekada natezanja, kao i kod svakog deteta. Ali je jedna dobra devojčica. Ponosna sam na nju.

Da li vodite ćerku na snimanja?

- Išla je sa mnom u studio. Svidelo joj se. Ušla je u gluvu sobu i pevala pesme koje joj se sviđaju. Sve vreme smo je snimali. Sve je pevala. I moje pesme i dedine i od Ace Pejovića. Drago mi je da voli muziku, da je na neki način privlači. Kada su lepe stvari, kada se nešto snima volim da je povedem, čisto da vidi tu atmosferu. Počela je da svira klavir. To me raduje. Ima muzikalnu žicu.

Da li idete u Krčedin?

- Slabije. Ali smo uzeli vikendicu nadomak Beograda suprug i ja. To je nešto što nam prija da se izmestimo iz grada, da nam nije daleko, da možemo da okupimo prijatelje, da sedimo u dvorištu. Mada to radimo i kod nas u Beogradu. Ono što je malo drugačije jeste što si na Dunavu, pa je vazduh malo drugačiji.

Da li vam je teško da uđete u tu kuću gde je bio vaš otac?

- Pa da. Krčedin kao i Dunav nas vezuje za lepe stvari, za mog oca koji je tamo voleo da boravi dosta vremena. Bio je strastveni pecaroš. To jesu posebne emocije. Možda nije ni slučajno što smo mi uzeli vikendicu baš na Dunavu. Da imamo sponu sa onim što je on voleo.

"Volim Ameriku i volim da provodim tamo vreme"

Da li planirate da se preselite u Ameriku?

- Suprug i ja smo odlučili da ćerka ipak krene ovde u školu, što ne znači da se u nekom trenutku to neće promeniti. Ovde ima društvo, ovde nam je baza. Nikad se ne zna. Pričamo o tome. Imaće tu mogućnost ako bude htela da tamo završi srednju školu, da studira. Ali to je sve kasnije na njoj. Možda tokom osnovne škole da se prebaci tamo. Ne bih imala ništa protiv toga. Volim Ameriku i volim da provodim tamo vreme. S druge stane, i moj posao zahteva da budem ovde. Ali mislim da sve to može da se uskladi.

Autor: Nikola Žugić