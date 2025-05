MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Pevačica sa slike danas izgleda skroz drugačije i ima NAJSKUPLJU KUĆU NA ESTRADI

Pevačica Vera Matović je već decenijama u braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, a tvrdi da uprkos tome ne dobija komplimente od svog supruga.

Pevačica Vera Matović započela je karijeru zajedno sa mužem 1971. godine i od tada je samo ređala hitove. Iako je godinama prepoznatljiva po svojoj kratko ošišanoj plavoj kosi, na fotografiji s početka karijere Vera ima tamniju kosu i gotovo ne liči na sebe.

– Kakvi da mi kaže lepotice… To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: „Slatka mala, nije loša“. E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća – navela je pevačica, a zatim dala savet svim ženama:

– Takve ljude gledam i uvek kažem: "Nemojte žene da nasedate na cveće, znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda." Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog dece, ali ipak je i to lepo da deca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte decu da vam ne odu stranputicom – rekla je Vera za "Grand".

IMA VILU NA DEDINJU VREDNU SKORO 4 MILIONA EVRA

Već godinama unazad, folk pevačica Vera Matović živi na Dedinju u kući za koju se priča da vredi oko 3.800.000 evra. Njena nekretnina se smatra najskupljom na estradi.

Vera je godinama marljivo radila i ulagala u antikvitete, izuzetne stilske komade i umetničke slike najboljih autora kojim je opremila svoj dom, čija se vrednost procenjuje na skoro četiri miliona evra. Pevačica je nedavno pričala da joj priče o njenoj imovini nanose samo bol, pa otkrila i razlog tome.

- Eto, kažu da se "kupam u bogatstvu". Što mi to prave?! Kakvo bogatstvo?! Ja uopšte nemam bogatstvo. Imam tu jednu kuću i još jednu, da ne kažem šta. Plaćamo porez i sve što treba državi. Sve što imam sam ostavila u državi Srbiji, a ne po inostranstvu. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare - rekla je Vera za "Grand", a onda nastavila o tome da joj je ovo neprijatna tema zbog koje nema mira i često pusti suze.

- Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj. Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga - upitala se pevačica.

Autor: Nikola Žugić