Haris Džinović pokrenuo privatan biznis, pa je sve propalo! Melina zgrće milione u Monaku, a evo šta je pevača zadesilo

Pevač narodne muzike, Haris Džinović, tokom svoje duge i uspešnje karijere stekao je veliko bogatstvo, a pored toga što je novac uglavnom ulagao u nekretnine, pre nekoliko godina pokušao je da se oproba i u privatnom biznisu.

Haris Džinović je odlučio da sa prijateljem otvori kafanu u prestonici Francuske, ali to se na kraju ipak nije pokazala kao dobra odluka. Haris je jednom prilikom govorio o tome, te je otkrio i kako im je sve propalo za kratko vreme.

- U Parizu sam ostao dvanaest godina, prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi terali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront. Imali smo tada mogućnosti, pa smo je mogli priuštiti sebi - izjavio je Haris Džinović i dodao:

- Nije bila aman zaman skupa. Radila je fino, ali ja sam najveći krivac što nije ostala od danas ili ostala duže do tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko rekao sam "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug. I na kraju kada dođe dan pitam koliko smo zaradili, a on kaže šefe imamo samo za nabavku. Tako da smo morali prodati tu kafanu i to je era o kafani - rekao je Haris jednom prilikom u emisiji "Balkanskom ulicom", da bi se nakon iskustva sa životom u Francuskoj vratio na naše prostore.

Inače, Harisova bivša žena, Melina Džinović, nedavno je pokrenula privatan biznis u Monaku, od kog veoma dobro zarađuje.

Nakon razvoda potpuno se posvetila svom modnom brendu elegantnih haljina, a prodaja joj odlično ide.

Svoje kreacije Melina Džinović sada prodaje u jednoj prestižnoj koncept radnji, o čemu se nedavno oglasila njena ćerka i usnimila elegantne toalete koje krase izlog radnje.

- Konačno mogu da vam saopštim da smo naš brend otvorili i u Monte Karlu - saopštila je svojim Instagram pratiocima Đina Džinović, a zbog njenog izlaganja mnogi su shvatili da je Đina počela da radi za svoju majku.

To i nije tako čudno, jer gotovo svaki put kada Melina pusti u prodaju nove haljine, Đina Džinović je ta koja ih prva nosi i promoviše, što radi na odličan način.

Autor: Nikola Žugić