Uživa u braku sa bivšim fudbalerom: Sonja Lazetić živi kao da sutra ne postoji, putuje svuda po svetu, a on joj ispunjava sve želje

Sonja Lazetić važi za jednu od najlepših žena fudbalera! Svoju popularnost stekla je sasvim slučajno u dokumentarcu "Vidimo se u čitulji".

Imala je samo 15 godina, ali je njena pojava i tada ostavila zapaženu ulogu. U ovom dokumentarcu mnogi su želeli da se pojave, ali samo su retki dobili šansu.Ona je svoju maskimalno iskoristila.

-Hoću budem fotomodel i to, znaš, svi su tu na pet minuta, znaš, posle opet potonu. Ja oću da uvek budem na površini. Oću uvek da budem svugde, da me svi vide i da me svi znaju" , izjavila je ona u svom kratkom pojavljivanju u čuvenom dokumentarnom filmu.

Ovaj dokumentarac je propraćen pričama i svedočenjima raznih žestokih momaka koji su devedesetih godina harali Beogradom. Akteri su bili muškarci koji su vladali podzemljem 90-ih godina, poput Željka Ražnatovića Arkana, Kneleta, Mihajla Divca, Baneta Grebenarevića i Gorana Vukovića i drugih.

Uvek u centru pažnje:

Tako je i bilo. Sonja pleni lepotom i harizmom, a na društvenim mrežama ima veliki broj pratilaca. Sonja živi na visokoj nozi, uživa da putuje po svetu, a najviše u porodičnom domu na a pored toga posvećena je braku sa bivšim fudbalerom Nikolom Lazetićem i deci koja su njeno najveće bogatstvo. Brak sa Nikolom doneo je u njen život novi početak. Par živi u skladnoj zajednici i posvećeni su deci i porodici.

Autor: N.B.