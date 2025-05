'Tea mi je trenutno sinonim za se*sipil' Edita progovorila o kolegama sa estrade, najavila novu pesmu i veliki projekat: Ovo je album mog života

Otkrila sve detalje!

Edita Aradinović pre nastupa u jednom prestoničnom lokalu, te je otkrila kakve pesme se ''krčkaju u studiju'', ali se osvrnula i na njene kolege i aktuelnosti na načoj muzičkoj sceni.

Da li će topli, letnji dani pomoći da se tvoje ledeno srce malo otopi?

- Definitivno hoće. Sutra izlazi moja nova pesma, nešto drugačije nego što sam do sada snimala. Počinje moja folk era. Ono što sam snimila, liči malo na ''Ministarke''.

Da li ćeš izbaciti album, ili pesmu po pesmu?

- Biću smelija i izbaciti album u celini. Nadam se da će to biti do kraja godine. Kada je reč o pesmama, već godinama ih intuitivni čuvam. One su kao vino. Ja sam takođe sazrela, smatram da to mogu da iznesem kako treba.

Da li si ti autor nekih numera?

- Da, jesam.

Stihovi tvoje nove pesme glase ''kažu riba i po sam, a pola me nema'', a tvoje kolege poput Vojaža i Raste smatraju da najbolje izgledaš od koleginica, kako reaguješ na to?

- Hvala im najlepše. Čula sam to i veoma mi je drago jer kolege pričaju lepe stvari o meni. Imponuje mom egu. Šta da kažem, radim na sebi.

Koga bi ti pohvalila?

- Teu Tairović. Ona mi je trenutno sinonim za se*sipil. Njena građa, visina, oči, kosa, interpretacija, sve mi se dopada.

A koga bi od muškaraca pohvalila?

- Cobi mi je strava pojava, Korona i Rimski su mi mega pojava. Ako treba nekog od narodnjaka da izdvojim, ne znam.

Šta misliš od novom spotu Relje i Nikolije? Da li bi se osmelila da uradiš nešto poput toga?

- Bih, ali samo sa svojim partnerom, kao što je to ona uradila, jer to ima potpuno drugačiji smisao i draž. Ono nije prostakluk, ono je sve. Mislila sam da ne može više ništa da me iznenadi, ali to jeste.

Da li će se na tvom albumu naći duet sa Vojažom?

- Ne, ja sam gost na njegovom projetku. Biće s jednim pevačem drugim. Jedan od mojih omiljenijih izvođača, kada je vokal u pitanju.

Rekla si da se vraćaš folk žanru, da li je i taj pevač neko ko pripada tom pravcu?

- On je neko ko se dobro snalazi u svim muzičkim pravcima, ukratko.

Da li misliš da je folk muzika profatibilnija od bilo koje druge?

- Jeste. Neću da lažem, svi mi volimo pare. Ja volim umetnost, moje pesme proizilaze iz druženja. Sedim, smejem se u studiju, a onda se desi energija sa producentom, ili se ne desi. Što se tiče mog novog albuma, videćete da ništa nije obično na njemu. Veoma je sve konceptualno. Ovo je album mog života.

Koju pesmu naručuješ kada odeš u kafanu?

- Slađe on nara, lepše i od vina, tvoje su uzne zrela mandarina.

Ko su po tvom mišljenju zvezde, kada je reč o muzičkoj sceni?

- Zvezde su na nebu, a mi na zemlji. Mi smo radnici sprovodnici. Međutim, ima ljudi koji su se istakli, koji su najuspešniji. O nekima se ne zna ništa jer žive skroz povučeno, dok su drugi više po medijima. Čola, Merlin, Ceca, Brena, Tea, Prija, Darko Lazić, Rasta...to su sve ljudi koji su veoma uspešni.

Nastupaš od sedamnaeste godine, šta ti je najteže palo?

- Na početku nisam imala ni za štikle. Obula sam mamine, a ona nosi broj 36, dok ja nosim 39. Nakon te prve svirke, otišla sam u radnju i kupila neke jeftine štikle i iznosala ih dok se štikla nije slomila. Danas nosim znatno skuplje

Autor: S.Z.