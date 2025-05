HTELA SAM DA SE UBIJEM: Rada Manojlović nikad iskrenije progovorila o RASKIDU s Milanom Stankovićem, njihovoj sreći presudio NEKO TREĆI?!

Rada Manojlović tokom takmičenja "Zvezde Granda" započela je vezu sa kolegom Milanom Stankovićem. Iako su važili za omiljeni par, usledio je raskid, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Rada Manojlović neretko govori o odnosu sa folkerkom, a jednom prilikom ispričala je detalje njihovog raskida.

- On je meni i tad bio sve. I sa njim sam mislila da će to biti do kraj života. Sto posto sam bila sigurna. Volela sam ga i on mene. Mnogo smo se mi voleli. Pet godina smo mi bili u vezi, živeli zajedno - prisetila se Rada tog perioda koji je za nju bio jako lep i dan danas ne krije da se uz Milana Stankovića osećala lepo, da joj je bio i ostao velika podrška.

Rada je istakla i da nije Milan bio krivac za raskid.

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca, rekla je, a onda priznala da se tokom zajedničkog života zaljubila u drugog.

- Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim.

Ipak, Milan je saznao da je Rada zaljubljena u košarkaša Miomira Gajića.

Da, neko mu je javio. Ali, ne, ne slike neke, sačuvaj Bože.? Ne, ne, ne. Moga auta parkiranog tamo negde. Tako da sam ja mislila da nema šanse. Ali, verovatno, po mom ponašanju... Znaš, ja sam stvarno osoba koja ne može neke stvari da krije. Ja kad se ohladim, ja se ohladim i ne krijem ni za javnost. Ja sam toliko očigledna kad promenim ponašanje. Jednostavno, nešto nije u redu, videlo se. I mnogo mi je krivo što sam dozvolila nekim strastima da prevladaju. Opet kažem, ne mogu da se kajem. Svako je meni doneo nešto u život, neko iskustvo i nešto sam naučila iz svake veze

Rada je nakon raskida uplovila u vezu sa Momirom Gajićem koji se nije mnogo eksponirao. O njihovoj vezi se naširokolo pričalo. Bili su zajedno tri godine, a onda su se rastali. Sa njene strane bez teških reči, dok se o njegovim izjavama da ne treba biti sa pevačicom polemisalo.

