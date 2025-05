UDOVICA POZNATOG PEVAČA MOLI ZA POMOĆ AVI! Njena objava uzburkala je mreže, uputila JAVNI APEL: Nijedno ljudsko biće NE ZASLUŽUJE ovako nešto (FOTO)

Otac rijaliti učesnice Ave Karabatić preminuo je u Beogradu pre nekoliko dana od srčanog udara.

Ava Karabatić od tog dana preživljava pravu agoniju, a javno je otkrila i da se zdravstveno loše oseća, te da je u velikim finansijskim dugovima.

Ava se oglasila na društvenim mrežama, javno tražeći pomoć, a malo potom je otkrila i ko joj je pomogao u međuvremenu. Među onima koji su joj se našli bile su neke poznate ličnosti iz Hrvatske, među kojima je i Nikolina Pišek.

Sada se na društvenim mrežama oglasila i Danijela Dvornik, udovica čuvenog hrvatskog pevača Dina Dvornika. Danijela je uputila apel svima da pomognu Karabatićevoj, ukoliko su u mogućnosti.

- Ovo je sasvim drugačiji video, nije ni o meni, ni o vama, ni o nekakvim mojim razmišljanjima. Ovo je video apel pomoći za Avu Karabatić. Znam, mnogi će reći otkud sad kod tebe Ava Karabatić... I kakve ja veze imam sa Avom karabatić. Nemam nikakve veze sa njom, ja nju nikad nisam upoznala, nikad je nisam ni videla. Poznajem tatu iz viđenja, dok je radio u trafici, u luci dole, u Splitu. Često je navraćao, pa smo ga viđali, i zapravo znam ono što znate i vi. Bez pbizira na sve, bez obzira na to koliko su ljudi spremni osuđivati nekoga, vređati... Sa one ljudske strane, kad sam pročitala Avin apel... Jednostavno me nešto taklo, prvenstveno kao čoveka, pa kao i ženu, a onda i kao majku. Žao mi je Ave, mislim da ona nije iskvarena osoba, nije zločesta osoba, mislim da je prenaivna za ovaj svet, jednostavno, i da je prenaivno ušla u neke stvari, misleći da može da se nosi sa tim, a to nije lako - rekla je Danijela.

Autor: Nikola Žugić