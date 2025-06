Ako je Čarli Čaplin ljubio 40 godina mlađu, što ne bih i ja: Eru Ojdanića zaludela skoro pet decenija mlađa žena

Era Ojdanić (77) je nakon smrti supruge pronašao novu ljubav, a ne krije da ljubi čak 43 godine mlađu devojku.

Era Ojdanić je svojevremeno šokirao javnost priznanjem o ovoj ljubavi, a sada je pevač otkrio da zbog nje ima toliko snage da bi uradio bilo šta.

- Da li vi znate koliko je žena Čarlija Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem peške, ići ću – rekao je pevač za Grand i dodao:

-Kad mi neko kaže „Ero, ti samo napadaš ove mlade cure“, i tako dalje, ja samo kažem „Ne napadam ja njih, ja se od njih branim“.

Pevačica Mina Kostić je nedavno za medije otkrila da ima novog dečka, izvesnog biznismena Kaspera iz Amerike, sa kojim je manje od mesec dana u vezi.

Ono što je svima privuklo pažnju jeste to što je Mina rekla da ga nije videla uživo, ali da zna da je to čovek njenog života i da će se udati za njega čim dođe u Srbiju.

Pevač Era Ojdanić je sada priznao da je nedavno snimao sa Kostićevom jednu emisiju, gde mu je ona tada obelodanila da je našla novog momka. Pored toga je Ojdanić otkrio da je Mina svojevremeno htela da se uda za njega, ali da mu je bila postavila uslove, koje on nije želeo da ispuni.

