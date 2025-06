LJUPKA STEVIĆ PRIVEDENA NA KOSOVU: Petorica policajaca je okružilo, kao kriminalca

Pevačica Ljupka Stević privedena je na Kosovu, nakon čega se oglasila i otkrila šta se desilo.

Naime, Ljupka Stević se oglasila i otkrila kako nije uspela da se ukrca na let za Nemačku zbog čega je odlučila da ode u Tiranu odakle je imala drugi let.

- Uveliko sam trebala da budem na letu za Bazel odakle sam trebala da idem za Frajburg gde nastupam. Mene su uredno skinuli sa leta, a klavijaturista je otišao, međutim klavijatura je ostala kod mene. Ja sam sada na autoputu, sela sam u svoj auto i krenula pun gas ka Tirani neka mi je Bog u pomoći. Treba mi sedam i po sati do Tirane, sada je pola osam imam let za Milano u pola četiri gde će da me čekaju u voze - ispričala je Ljupka Stević koja je nakon toga provedena na Kosovu.

- Ušla sam uredno na Kosovo, zaustavlja me policija, jedna kaznica, pa sudija. Sudili su mi kao da sam kriminalac, petorica policajaca oko mene dok nije došao dežurni tužilac, četiri sata su me držali. Ja ne znam šta je ovo, ja do Albanije stigla nisam, prispavalo mi se. Stala sam nadomak Gračanice, odspavala par sati u kolima, okrećem vozilo i odoh ja kući. Nastup smo pomerili, ja sam sve od sebe dala da stignem, ali viša sila se preprečila- objasnila je Ljupka.

- Postoji jedan granični prelaz gde stoji naša policija, i propuštaju građane, ali kosovske vlasti to ne smatraju graničnim prelazom i po njima sam imigrirala iz nepoznatog pravca i odveli su me u stanicu, priveli su me. Znala sam da ništa loše nisam uradila, četiri sata su me držali. Imala sam suđenje kao da sam migrant, pitali su me da li se kajem. Meni je bilo smešno jer zašto bih se kajala kad nisam znala da oni to ne smatraju graničnim prelazom, kaže mi policajac da se pokajem. Rekla sam da se kajem, neću nikad. Ja sam rekla da ne trgujem oružjem, drogu, šta hapse mene idem na aerodrom - ispričala je u obraćanju na svom Instagramu.

Podsetimo, Ljupka Stević je pre nekoliko godina u nervnom rastrojstvu uništila dva automobila bivšem partneru, generalu Dragiši Simiću. Kasnije je tim povodom saslušana u policijskoj stanici na Voždovcu.

Autor: N.B.