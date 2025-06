Slavlje u domu Zdravka Čolića: Pevač proslavio rođendan, a malo ko zna koliko je godina napunio

Legendarni Zdravko Čolić pre dva dana je proslavio rođendan, a mnogi se iznenade kada čuju koliko pevač ima godina.

Zdravko Čolić je imao razloga za slavlje, a njegovi fanovi širom sveta doslovno ostanu u neverici kada saznaju koliko svećica je oduvao sa rođendanske torte.

Naime, Zdravko Čolić je rođen 30. maja 1951. godine, pa je ove godine pevač napunio 74 godine!

Podsetimo, Zdravko Čolić je rekao da sebe smatra Makedoncem što je mnoge ostavilo u šoku.

- Ja sebe smatram Makedoncem, zato što sam 55, 60 godina u Makedoniji napravio na hiljade koncerata! Što imam publiku koja me prati i dan-danas, koja je, vidi, fantastična! To su i žene i muškarci koji prate moje koncerte svuda. Ja sam njihov dužnik. Ja pratim svoje fanove. Oni su ti koji prave najvažniju priču u mom životu, oni su ti koji me drže da radim ovaj posao! - jasan je bio on.

- Ja sam, inače, mogao ići za građevinara, ne znam šta drugo, ali Bog je tako hteo! Da budem to što jesam, je l'... - istakao je potom Čola za "Eden na eden".

Autor: N.B.