Snežana Jovanović Šikica - jedna je od sigurno najintrigiantnijih estradnih umetnika i neko ko predstavlja pravu enegimu - jer je jednim hitom, uspela da izgradi čak tri kuće.

Uvek vedrog duha, nasmejana i bez upečatljive garderobe za estradu, Šikica je prečešljala sve važne teme i otkrila neke mitove koji godinama kruže o njoj.

- Pa šta može da se očekuje ovde, ludilo! Da bude veselo, jagnjetina da se jede, peva se, svira se... Nemam pojma koja je ovo svirka po redu, pevala sam mnogo, mnogo. Inače prvi put pevam konkretno ovde na Jagnjijadi. Mnogo sam pevala tih manifestacija, ali ja se ne kudim. Ništa mi nije teško, sinoć sam radila do jutra, evo sada sam došla ovde da radim, sutra opet i tako.

Da li je istina da ste od jedne pesme uspeli da sagradite tri kuće i da li je to moguće u današnje vreme?

- Jeste, ali to je bilo u to vreme. U današnje vreme je to nemoguće. Tad je bilo para, pa drugarstvo, kolege, dobra muzika... U to vreme je svako mogao da zaradi i da popiješ i da pojedeš i da odneseš kući

To je pesma koju su vam zabranjivali da pevate, a donela vam je najviše novca?

- Tako je, to je Šikica... Oni su mi zabranili da pevam, a ja sam imala jednog velikog prijatelja koji nažalost nije više živ, on mi je rekao: "Slobodno pevaj, ne može niko da ti zabrani!" I onda pokojni Barajevac kaže: "Šikice", oni su mene već zvali Šikica, budeš li snimila Šikicu, napravićeš lom, ja sam njega poslušala i eto napravila lom. Ta pesma mi je stvarno donela mnogo, evo, nema veselja kao sinoć, žene skaču po stolovima.

Kako je došlo do tog nadimka i šta je "Šikica" zapravo?

- Oni su mislili da je to nešto bezobrazno i vulgarno, međutim, to nije tačno, nego "ala bih se provela, ala bih se šikicala" - to tako Bosanci opisuju, to je kao "ala bih se provela, ali mi ne da nana, kako ću se provesti kad ostanem sama". Ali, to je tako napisano šikica i svi misle da je to.... Baš su me svi pitali, šta to znači... U principu, ako neko hoće da se šikica, može (smeh). Šikica je ono što vi želitete i shvatite da je.

Koje trenutke iz karijere najviše pamtite?

- Pamtim samo lepo, ružno zaboravim. Ludilo po kafanama po Ibarskoj, kada je bilo para, bilo svega. Istina je da sam jednom pronašla oko jednog gosta u kafani posle tuče. Čerga je bila čuvena kafana, to što sad drži moj kolega Era je nekada bila čuvena kafana. U 8 sati je već bilo puno, nema mesta da se prođe. Onda su došli neki momci sa devojkama, malo su popili, a drugi sa strane isto pijani hoće da vaćare te devojke. Kad su ovi primetili nastala je opšta tuča u kafani, nije se znalo ko koga bije. Taj dečko je izašao napolje, ali se dečko vratio za nešto, i kako se vratio dobio je flašu u oko. Tuča je bilo stalno, kafana je to...

Marija Šerifović je izjavila da pevači od 60. treba da idu u penziju, šta vi kažete?

- Za penziju? Za pevača nema penzija, imao zvanično, pa dok si živ voliš muziku i da pevaš, a penzija ko penzija, neka je.

Imate li društvene mreže i ove nove popularne platforme gde se plasira muzika?

- Ne, ja sam normalna žena, mene to ne zanima. Radim samo pošteno i oduvek tako.

Napustili ste Beograd i otišli da živite na selu, zašto?

- Ne može da se živi od drugih ljudi sa strane koji su došli. Mi koji smo bili u Beogradu, imali kuću i sve, decu sam rodila u Beogradu... Pobegla sam u selo, mirniji mi je život, dojadio mi je više i narod i sve. Sada sam u Meljaku. Smučilo mi se sve, više sam za prasetinu. To kada budete hteli, vi dođite, ja ću da pravim, to je jedan specijalitet najbolji na svetu. Kad dođe ovako proleće, leto, berem zelenilo. Puževe, sada imam jedno 100 kilograma, pravim gulaš.

Šta mislite o prepevavanju starih hitova, vaše mlađe kolege sve češće to rade?

- Nemam ništa protiv, ali sam jednom prilikom rekla nemam ništa protiv, ali šta misle da će bolje da otpevaju od originala? Marija Šerifović je jednom rekla jednu pametnu stvar. Ja kažem, nemam ništa protiv, ali od originala ne može bolje.

