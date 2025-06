Mama me je pitala da li smo lezbijke: Senidah nikad iskrenija o detinjstvu, tinejdžerskom dobu i priznanjem o UDAJI

Senida Hajdarpašić otvoreno je pričala o raznim segmentima iz svog života.

Senidah se prisetila detinjstva, odrastanja, ali i tinejdžerskih dana.

- Sestra i mama su bile jedno leto, ja nisam išla u Crnu Goru, ostala sam sama kod kuće i onda sam se snimala na kameri, na kompjuteru, to se memorisalo, ostalo mi je u kompjuteru i onda je sestra to videla i objavila je na Jutjubu. I, kad sam bila sa dečkom, on kaže: "Ej, ti pevaš", ja kao: "Molim"? pa kao: "Tvoji snimci su na Jutjubu", "Molim?!". I on mi pokaže, ja zovem mamu, samo daj da skine, skini to, miči to. Tinejdž period je bio najluđi, kako ne. Našla sam neke snimke, kako sam ja mislim non-stop bila napolju i ludi smo bili, baš nestašni i samo smo se snimali. Tako da, bilo je, pa, bilo je fino - prisetila se Senida tog perioda koji je upravo bio tinejdžerski period za koji kaže da je bio i najluđi.

U tom periodu volela je da eksperimentiše sa modom.

- Jedan lik gde smo izlazili, ja sam stalno imala nešto ispod i preko jedan kaput i sandalice, to je bio februar ili mart, ja sam imala ili sandalice, ili nešto i on kaže: "Jaoj, ti kad otvoriš taj svoj kao kaputić, kao Sara Džesika Parker". To sam volela.

Moda je jedna od stavki bez koje Senida ne može da se pomene. Već u osnovnoj školi je počela da obraća pažnju na oblačenje.

- To je bilo već u osnovnoj školi, kada sam ja mojoj mami govorila, ona je nekad nešto malo šila, i ja sam joj samo rekla, ja bih ovakav minić, onda, samo prednji deo, gola leđa sa katančem i to mi je napravila, recimo. Nosila sam to, pa smo imali školski ples, sedmi razred, a ja to obukla - kaže Senida i napominje šta je mama uvek govorila za nju.

- Moja mama je uvek govorila: "Moja Senida je posebna. Ona je...". Nekad nije dobro toliko da se pumpaju svoja deca, ali mene jeste i lepo je čuti: "Moja Senida je najbolja", "Moja Senida je posebna", "Moja Senida što je...". Jednom je rekla nešto: "Moja Senida je savršena", a onda je jedna tamo naša isto rekla: "Savršenstvo ne postoji", pa ona je bila ljubomorna, "A moja Senida jeste", i tako je moja mama meni pumpala glavu, ali okej. Uglavnom, ona je uvek volela i to što radim, i kako se oblačim, i kako se ponašam, imala je poverenje u mene koliko god ja bila nestašna u nekim stvarima, u nekom periodu života, ona je mogla sa mnom da popriča o svemu. Imala sam podršku i ona moju, za šta god.

U tom tinejdžerskom periodu dolazi i do prvih ljubavi, a na pitanje da li se seća svoje prve ljubavi u Ljubljani Senida kaže:

- Bila sam sramežljiva, ja sam mislila, ja neću nikad da se udam, ja ne mogu, kao mogu da se poljubim, ali ja ne mogu ništa drugo, nema šanse, ja neću da se udam, nema šanse. I to sam tako pričala sa jednom drugaricom, hop, hop, hop, za dve-tri godine ona se udala. Ona je rekla: "Ne, ja, nema šanse, ja se*s da vodim, nema šanse". A onda za dve-tri godine ona se udala, ja nisam, ali naravno, bila sam mlada još. Bila sam sramežljiva i onda nisam… Družila sam se sa drugaricama, drugarima, mama me pitala: "Je l’ ste vas dve lezbijke, družite se non-stop?".

Senida je u jednom trenutku pričala i o tome kako je govorila da se ona nikada neće udati, a na pitanje da li danas želi da se uda odgovara:

- Što da ne, da naravno - sa osmehom kaže Senida i nastavlja takođe smejući se:

- Sad me nije više sram. Sad hoću, ja hoću da se udam.

