Bez dlake na jeziku!

Jovana Jeremić je specijalno za emisju ''Premijera vikend specijal'', provozala voditelja Nemanju Vujičića u svom novom, skupocenom automobilu, te je progovorila o njenom privatnom životu i veoma teškom periodu kroz koji prolazi.

Da li si automobil dobila, ili si ga kupila?

- Šta misliš, da li sam ga dobila ili kupila? Bilo bi lepo da sam ga dobila, jer zaslužujem najbolje, Na svu sreću, ja sam ga kupila sama. Postogla sam dosta u životu i moj otac je na mene ponosan. On mi je rekao ''ovo ne može bilo ko da vozi, samo prava ajkula''. Imam stan, roleks, sad i auto. Videćemo šta ću sledeće javno da poželi, jer verujem da će mi se ostvariti. Jahta je npr. lepa, ali to je bacanje para. Umesto toga, ja se nadam nekim nekretninama. Imam tu želju nešto na vodi da kupim, to planiram u narednom periodu.

Koliko košta tvoj automobil?

- Skoro kao jedan stan na periferiji grada.

Da li je neki muškarac sedeo u tvom autu, možda neki koji ti se sad dopada?

- Više volim da mene muškarac vozi, jer sam privatno jedna prava žena. Nemam problem ja da vozim kada se dogovorimo, ali smatram da muškarac treba da bude muškarac.

U podkastu ''Na liniji života sa Nemanjom'' si rekla da će tvoj život biti u nekim stvarima drugačiji. Šta to znači?

- Najavila sam neke stvari, da. Ja sam žena koja ume da voli i smatram da je neophodno da dođe do verifikacije, kad je u pitanju brak i dete. Ništa nisam slagala.

Da li si se možda opet zaljubila?

- Bila sam u dugoj vezi. Iskreno sam volela i dala se šakom i kapom. Naravno, takva ću biti i u budućnosti, jer volim da volim. Mislim da mi Bog vraća dobrim stvarima. Čak i kad sam mogla, možda i u tom odnosu sad, nisam želela da idem na nečiju štetu. Kad je nekom teško, ne odlazim. Trudim se i da moje dete vaspitavam na isti način. Što se mog emotivnog života, izašla sam iz veze, ali samo polako. Ne znam šta donosi dan, a šta noć. Ja nisam žena koja voli da izlazi, da partija, koja živi od danas do sutra, ne volim ni takve muškarce. Tačno znam kakvog muškarca tražim. Ja sam imala veze duge, imala sam i vezu od tri godine, za koju javnost nije znala. Ne želim da imam u budućnosti tajnu vezu, samo želim da imam nekog kome sam ja statusni simbol, kao što sam i u poslu.

Da li si u ljubavi, više davala ili dobijala?

- Koliko sam davala, toliko sam i dobijala.

Da li želiš da tvoj naredni partner bude otac tvog deteta?

- Da, naravno. Ja ne želim da me gledaju kao trofej, samo to. Ja sam stabilna žena, imam sve. Bitno je da nema kompleks od mene i da je pravi muškarac.

Period koji prolaziš sad je veoma težak, možda i najteži, da li je to tako?

- Velike žene imaju i velike ljubavi. Kad si miš, onda sve polovično radiš. Isto tako, moj otac je veoma bolestan. Ne želim da moja ćerka vidi da mi je teško zbog toga. Čitav život tražim nekog s jačinom mog oca, ali ga do sada nisam našla. Želim da podržim sve žene koje su samohrane majke, da budu lavice i da ih zadesi sreća baš tamo gde se najmanje nadaju.

Autor: S.Z.