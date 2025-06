Goga Sekulić iskreno o karijeri i ljubavnom životu!

Goga Sekulić specijalno za emisju ''Premijera vikend specijal'', progovorila je o novoj pesmi, ali i o ljubavnom životu. Nije krila oduševljenje zbog rezultata koje pesma beleži, a voditelj Nemanja Vujičić na sve načine pokušao je da sazna ono što gledaoce interesuje - da li je Goga u srečnoj vezi?

- Tvoje starije kolege su mene tako prezentovale, ceo život sam se borila sama i onda su mi dali nadimak "Goga mafijašica". Kada sam čula tekst i melodiju, ja sam odlepila. Jako je kvalietna pesma, moj vokal, boja glasa i emocija su došle do izražaja -rekla je Goga na račin nove pesme koja je pre dva dana postavljena na platformu Jutjub.

- Pošto uvek kažeš da sam se zaljubila i da imam dečka i kad nemam. Da čujete jasno! Da bih mogla da ima dečka ja bih morala negde u program da ga ubacim. Ako hoće neko da mi pomaže, tražim potrčka. Ljudi pesma za dva dana ima pola miliona pregleda. Radovala sam se devetom albumi i desila se ona nezgoda. Taj projekat nisam mogla da propratim, pa sam odlučila da iznenadim publiku pred leto. Baš sam ponosna na ovu pesmu i čitav tim -rekla je Goga konetarišući svoj emotivni status.

- Ja nisam od onih što se hvale da vole sve skupo, od njih nema leba. Ne samo tajne veze, kažu da sreča voli tišinu. Mene su neke drage osobe učile da treba da uživam u tome, ali negde su prisutne ucenje od druge strane. Ne znaš da li neko drugi želi mesijsku pažnju. Moj bivši miž nije želep da bude u m,edijima, godinu dana smo krili vezu pre braka. Sada sam zrelija i imam dete, partner mora da bude neko ko je zreo, ko me voli i poštuje. Takvih ljudi je sve manje, pa su kvalitetne žene same. Lep je osećaj kada si zaljubljen, ali to se ne planira. Ja upoznam dečka koji mi se svidi spontano, a kad se sređujem ništa -dodala je Goga kada joj je voditelj pokušao da raščivija detalje njenog emotivnog života, te da sazna sve o tajnom Goginom partneru.

- Pesma je mogla sa se zove i "Maskembal" i "Nemoral", ali danas svi žive laž i nose maske, pa sam rekla: "Neka bude kriminal", svbi se lože na taj stil života, mogu samo da lažu i glume poštenje. Pošten je onaj ko živi pored pošte -zaključila je Goga u svom stilu.

Autor: M. V.