Neobična priča Sabrine Sakić!

Sabrina Sakić je u emisiji ''Premijera vikend specijal'' otkrila sve o predskazanjima koje je imala, te i da joj se pokojni muž, Sinan Sakić javlja u snovima daje joj životne smernice, te je na neobičan način progovorila o njenom sadašnjem ljubavnom životu.

Ona je reporterki Sari Avramović otkrila i sve o njenom sukobu sa Miodragom Ilićem, te je otkrila i na koji način joj je Marta Savić, supruga Mileta Kitića pomogla da ne ostane bez krova nad glavom.

Šta vas je vreme naučilo?

- Mnogo toga. Pre svega, koliko su ljudi čudni i veoma otuđeni. Provela sam sedam godina u samoći. Meni se Sinan u snu javio, pre dve godine i rekao mi je da mi je Bog odredio drugog muža i da to moram prihvatiti. Neverovatno, rekao mi je da više neću plakalati. Sanjala sam nakon toga Ilona Maska, kako mi se pojavljuje na vratima. Nakon toga, na Instagramu me je zapratilo nekoliko fan stranica tog čoveka. Sve se nekako čudno odvijalo. Velika je tragedija izgubiti voljenu osobu, ali ne treba ni onda da se beži od toga. Moram da kažem da f

Trenutno vodite rat sa Miodragom Ilićem, o čemu se radi?

- Moram da kažem da mu Miodrag ikada nije dinar dao. Svaki interpretator ima svoj procenat, ali Sinan nikad nije isplaćivan od Miodraga Ilića. On desetine hiljada evra uzima, a ja nemam pare da preživim. Pozajmljujem se. Zamislite, mi se sudimo. On je jednom prilikom rekao i čak da peva umesto Sinana. Moj sin je sve pošteno zaradio, ja zaslužujem svoj deo. Porodica ništa ne dobija, a on sve. On je sudiji rekao da sam ja svoju tašnu platila dve hiljade evra, a zapravo nosim pretežno fejk (kopiju). Meni su na kraju izvršitelji došli da popišu stan. Marta Savić mi je uplatila trista pedeset hiljada, kako bih platila Miodragu. Mislim da se Sinan prevrtao u grobu.

Da li je istina da Sinanova grobnica košta dvadeset hiljada evra?

- Ne, nije. Jeste bila dosta skupa, ali nije tolika cifra u pitanju.

Autor: S.Z.