Sloba Radanović otvorio dušu i priznao kako se snalazi u ulozi TATE: Progovorio o PRIVATNOM BIZNISU, pa najavio NOVI PROJEKAT, evo o čemu je reč

Sloba iskreno o roditeljstvu, biznisu i NOVIM PROJEKTIMA!

Sloba Radanović specijalno za emisju ''Premijera vikend specijal'', progovorio je o novoj pesmi, poslovnim uspesima koje postiže, ali i o najvažnijoj ulozi u njegovom životu - ulozi oca.

- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Njalepša stvar je što sam baš njegov otac. ja ne krijem da bih voleo da imam Više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim -rekao je Sloba ističući veliku ljubav prema ulozi oca.

- Ja celo leto imam dosta nastupa, mesec danasam u Crnoj Gori i po regionu. Hvala Bogu i dalje radim dobro, mislim da treba da pružimo ljudina nešto što če da ih zadrži, da to radiš od srca i da im ulepšavaš to veče. Ja imam restoran sa kumom, ali to mi nije primarno. Nikad se nisam bavio time, kum sve vodi. Ako imamo mogučnost da zaradimo novac, trebalo bi da to plasiramo u nešto pametno što će nam donositi kasnije penziju -rekao je Sloba na račin poslovnog plana na kom takođe postiže znčajne uspehe i to u više branši.

Sloba se nedavno oprobao i u ulozi autra pesama, pa je za "Premijera vikend specijal" ekskluzivno progovorio i o ovom poslovnom poduhvatu. Gledaoce je zanimalo dali naplaćuje pesme koje stvara, da li će sebi pisati pesme, ali i sve novo što nas očekuje od njega u narednom periodu.

- Napisao sam pet pesama za svoje kolege i nisam to naplatio, kad osetim da je za nekoga, volim da pomognem. To se sve vrati, Bog posloži na svoje mesto. Planiram da pišemi za sebe i za druge, zadovljan sam ovim što pišem. To je lepa stvar koja ostaje iza tebe, znaš da če tvoja pokolenja moći da slušaju to -rekao je Sloba.

- Uskoro vas očekuje jedan duet. Žensko je, vrlo uskoro će da izaže. Biće nešto mnogo lepo, vrhunska pesma i vrhunski glasovi koji su se uklopili -otkrio je Sloba za kraj ovog intervjua. Ostaje nam da ispratimo dalji tok njegove karijere koja privlači mnogo pažnje.

Autor: M. V.