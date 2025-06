Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Ljupkom Stević.

Pevačica je govorila o situaciji koja joj se desila na Kosovu, i otkrila razlog što su je priveli:

- Uputila sam se ka Kosovu, ušla sam na Kosovo, pa me je zaustavila patrola, i oni su meni pregledali auto, a tu je bila moja gardaroba i klavijature, oni su mene potom priveli, drželi su me četiri sata, nisu hteli da me puste iako sam rekla da moram da idem na nastup. Bila sam na kod sudije u Kamenici, dobila kaznu od 150 evra, i ja sam rekla da nemam para, a sudija me je prozvala da sam pevačica i da je čudno da nemam novac. Meni je to bilo smešno, ja sam naravno imala novac, platila kaznu, ali vidim da među papirima nema moje izjave - govorila je Ljupka pa je dodala:

- Policija je bila okej prema meni, ali njihovih nadređeni nisu. Vlasnik diskoteke je otkazao moja nastup, i ja sam parkirala i zaspala kraj Gračanice.

- Meni su se javili moji prijatelji iz Albaniji koje su mi se izvinjavali. Meni se svašta desilo, a policajac je meni rekao da ja priznam sve kod sudije, ali ja to nisam radila. Ovo je bilo klasično sabotiranje, ali želim da poručim našem narodu, nemojte da se plašite nikada - rekla je Ljupka.

Autor: N.B.