HVALILA SE DA JE BILA ĐAK GENERACIJE! Evo s kojim prosekom ocena je Jovana Jeremić završila školu (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić nikada nije krila činjenicu da su njeni roditelji i ona sama ulagali u njeno obrazovanje, ističući da je za jednu ženu danas obrazovanje nešto što se podrazumeva i da ono često kroji njenu sudbinu.

Više puta Jovana Jeremić je isticala da je njoj obrazovanje bilo na prvom mestu, te da je u osnovnoj školi bila odličan đak. Mnogi su bili skeptični zbog te njene izjave, a voditeljka je odlučila nedavno da pokaže svedočanstvi iz škole, pohvalivši se ocenama koje je imala.

Ruku na srce, Jeremićeva je četiri razreda završila s aprosekom 5,00 i to od petog do osmog razreda.

- Za manju ocenu nikad nisam znala. Uvek Najbolja. Blistava. Sjajna i vredna svega. Status mi je u životu uvek najvažniji. Status najbolje. Status supruge. Status kraljice šera. Status majke. Moj Mesec u jarcu. Vukovac i đak generacije! - napisala je ona u opisu.

Iako se nadala da će biti đak generacije, to se nije dogodilo što je voditeljku izuzetno pogodilo te da je patila zbog toga. za sve to bila je kriva učiteljica.

- Ne bih volela da je ikad sretnem. Svojim činjenjem je doprinela mom vršnjačkom nasilju. Zbog mene je ta žena imala povećanu platu, zbog mojih rezultata i medalja. Ona to nikad nije znala da poštuje i kada je bio izbor za đaka generacije, ona je izabrala neku drugu devojku, koja je isto bila odličan đak, ali nije imala specijalne diplome. Pred nastavnicima je rekla kako deca žele da ta devojka bude đak generacije, ne mogu to da joj oprostim. Posle deset godina sam došla do izveštaja sa te sednice srednje škole. Pokojni direktor joj je rekao da đak mora biti po zaslugama, a ne po sviđanju. Tada je on reagovao i ja sam izabrana u srednjoj za najboljeg đaka generacije - kaže Jeremićeva i dodaje:

- Razredna je primala jaja, kokoške, jorgovane, karamele i kolače od majke te devojke koju je gurala na toj sednici. Ona je sada direktorka gimnazije i treba da bude sreća što svoju moć nisam iskoristila da je smenim. Nisam se svetila, život će sve to sam.

Jovana Jeremić nije želela da se sve završi na pretpostavci i rečima, te je davno pokazala svoje diplome sa osnovnih i master studija na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu i konačno je otkrivena istina kakav je zapravo student bila.

Autor: Nikola Žugić