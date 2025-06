DŽEJLA PROGOVORILA O VEZI SA SLOVENAČKIM PEVAČEM! Iznela sve u javnost, ovako govori o njemu: Pisao je i režirao, ali se sveo na...

Danima se spekuliše o tome da je pevačica Džejla Ramović u emotivnoj vezi sa kolegom Bojanom Cvjetićaninom.

Tvrdnje su se pokrenule sa društvene mreže "X" još od decembra prošle godine, a Džejla Ramović je sada u emisiji na jednoj bosanskoj televiziji otkrila istinu o svemu tome.

- Čekaj, prođe emisiji, a nisam te pitala je l' se stvarno zabavljaš sa ovim dečkom, što svi pišu - pitala je voditeljka.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba.

Podsetimo, kako su korisnici ove mreže ispratili, Džejla je zajedno sa Bojanom pristustvovala koncertu Bili Ajliš u Kopenhagenu. Te priče su i potvrđene nakon što se pojavio i njihov zajednički snimak.

Bojan Cvjetićanin je slovenački pevač i glumac, najpoznatiji kao frontmen rok benda Džoker Aut. Rođen je u Ljubljani, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine.

Godine 2023. predstavljao je Sloveniju sa svojim bendom na Pesmi Evrovizije u Liverpulu sa pesmom "Carpe Diem", gde su zauzeli 21. mesto. Bojan je, inače, srpskog porekla, rođen je 6. januara 1999. godine, diplomirani je sociolog. Tečno govori kako slovenački tako i srpski jezik.

Autor: Nikola Žugić