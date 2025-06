DOKAZ CRNO NA BELO! Evo u kakvom odnosu su Đina i Kan Džinović nakon RAZVODA roditelja (FOTO)

Đina Džinović, ćerka folk pevača Harisa Džinovića, veoma je aktivna na društvenim mrežama za razliku od brata Kana, koji ne voli da se eksponira u javnosti.

Đina Džinović se, sudeći po onome što objavljuje na Instagramu, poslednjih dana ne razdvaja Kana pa je tako podelina njihovu zajedničku fotografiju, otkrivši kako se slažu. Naime, starija sestra se našla u zagrljaju brata, koji su, posle razvoda roditelja, postali bliskiji nego ikad.

Podsetimo, oboje dece posle razvoda ostalo je da živi sa Harisom a jednom prilikom je progovorio o deci i otkrio da im pruža podršku u njihovim životnim izborima.

- Mladi ljudi se razvijaju onako, u nekim godinama. U globalu svako bira neke svoje pravce i otkriva talente. Bavi se nečim što on ili ona hoće da se bavi. Tu ne treba sprečavati, treba samo pogurati - objasnio je Haris Džinović.

S obzirom na to da je nejgova ćerka Đina veoma aktivna na društvenim mrežama i često o njoj pišu mediji, pevač je otkrio da li mu smeta njena popularnost.

- Gde god ima pohvala ima i kritika, to je sasvim normalno. Čovek može da odigra briljantnu utakmicu kao Mesi, pa da opet dobije neke negativne kritike, tako da to nije ništa čudno. Među narodom se to dešava i svuda u svetu. To je dobra stvar koju radi, odabrala je to da radi, dobro to radi. Ima uspeha u svemu tome, šta više?- poručio je on i otkrio da li ga je ćerka nekad pitala za savet:

- Ne, ja se u to ne razumem. Stvarno. Ne razumem se u to ali mislim da je ona to odradila tako kako treba. Čim ima uspeha odradila je dobro.

Autor: Nikola Žugić