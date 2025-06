ZAVIRITE U LUKS KUĆU NOVAKA ĐOKOVIĆA! Za vilu dao 11 miliona evra, a u njoj nema čega nema: Tursko kupatilo, 9 soba i ogroman bazen...

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, vlasnik je nekretnina širom sveta, a on i supruga Jelena posebno vole luksuznu vilu u Marbelji za koju su izdvojili oko 11 miliona evra.

Novak i Jelena su godinama voleli ovo mesto, a luksuznu vilu su najpre iznajmljivali tokom pandemije korona virusa i to za 10.000 evra nedeljno, kako su tada pisali španski mediji.

U vili imaju džakuzi, kućni bioskop kao i tursko kupatilo, a u bašti se nalazi ogroman bazen okružen zelenilom.

Imaju brojne nekretnine

Inače, Novak Đoković vlasnik je brojnih luksuznih nekretnina, a jednu takvu poželeo je da ima i u Vojvodini, tačnije u selu Pavlovci, na obroncima Fruške gore, između Iriga i Rume.

Đoković je tu izgradio impozantnu građevinu koja ima direktan prilaz Pavlovačkom jezeru, kako je želeo da bude u prirodi, pa je okolo sve zelenilo i daleko od znatiželjnih pogleda.

Na ideju da se izgradi oaza mira u Vojvodini došao je Novakov otac Srđan, koji je želeo da se čitava porodica Đoković jednog dana odmara na ovom raskošnom imanju, koje se prostire na nekoliko hektara, dok sama kuća ima 1.200 kvadratnih metara.

Bio izbačen iz škole

Iako je danas najuspešniji sportista, Novak je prošao kroz brojne izazove. Njegova majka, Dijana Đoković, jednom prilikom je otkrila da je zbog izostanaka bio izbačen iz škole.

- Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su "s" od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada - ispričala je jednom prilikom Dijana Đoković u podkastu "Sportlight".

