POZNATI PEVAČ OBUKAO JEDNODELNI KUPAĆI! Okrenuo leđa fotografu, a u kadru SEVNULA ZADNJICA: Vreme je da se pomeraju granice (FOTO)

Čuveni pevač sedalinki Božo Vrećo napravio je pravu pometnju na društvenim mrežama kada je pozirao u kupaćem kostimu.

Božo Vrećo je otputovao na hrvatsko primorje gde je prve tople dane odlučio da provede na plaži. On nosi crni jednodelni kupaći kostim, a nije se libio da pokaže kako izgleda u ovom izdanju.

On je pustio kosu da mu pada preko ramena, pa okrenuo leđa fotografu. Na njegovom telu su mogle da se vide i brojne tetovaže.

Mnogi su komentarisali i to što je pevač pokazao zadnjicu. Ova objava izazvala je salvu komentara pa dok su mu se jedni divili i pisali "Vreme je da se pomeraju granice", drugi nisu hteli da prihvate ovakav prizor pa su mu savetovali: "Mislim da su muške kupaće gaće dovoljne. Mi te volimo, pa te volimo"

Ovako izgleda Božo Vrećo bez šminke i haljina

Princ sevdaha Božo Vrećo, autentičnim stajlingom, pojavom, ali i glasom, godinama nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Iako godinama "fura" duge haljine, bradu i našminkane usne, Božo Vrećo, je nekada izgledao potpuno drugačije. Nosio je kraću kosu, nije imao bradu i oblačio se u pantalone, farmerke i majice.

- Već sa šest-sedam godina znao sam što sam. Nije to preobraženje iz komercijalnih razloga, kako su neki smatrali, nego sam zaista izrastao u takvu osobu odmalena. Hiljadu puta sam razmišljao kakav bih bio da promenim pol i budem neko drugi ili treći. Nemam uopšte potrebu nešto menjati. Dovoljno sam i muškarac i žena i nisam nesretna osoba. No, bio je proces dok sam to spoznao i dok sam došao do te faze da me ništa ne može ugroziti i povrediti, te da potpuno raširim krila i živim slobodan. Na kraju krajeva, svi se tako trebamo ponašati. Živimo u društvu u kojem ljudi žive tuđe živote i zapostavljaju sami sebe zbog društva, rodbine ili prijatelja. Kad sam shvatio da je ovo jedini pravi put, postao sam još više ono što jesam - rekao je on ranije za "Večernji list".

Autor: Nikola Žugić