OTIŠLA SAM NA LITURGIJU I SVE SE PROMENILO! Pevačica otkrila zbog čega je u jeku slave nestala sa scene

Pevačica Ružica Čavić povukla se sa domaće javne scene pre mnogo godina, u jeku najveće popularnosti, a nedavno se vratila na scenu zahvaljujući jednom muzičkom takmičenju, gde je odnela pobedu.

Ona je jednom prilikom otkrila zbog čega se povukla i tom prilikom se dotakla borbe za potomstvo.

- Ja živim u maloj sredini, u Čačku, tamo su ljudi jako pobožni što meni odgovara. Tokom borbe za potomstvo, moj suprug i ja smo u momentu kada nismo nalazili u spoljašnjem svetu spas kako da dođem do toga otišli na liturgiju. Ja sam uz stariju gospođu koja se u mom životu pojavila, otišla na liturgiju i od tada se sve menja. Sa 30 i nešto godina sam shvatila da sam duhovno prazna, pa sam imala potrebu da zahvatim što više. Stigla sam do vladike Nikolaja, čitala sam dosta, svako ko želi decu neka uzme bilo koje štivo vladike Nikolaja. U malim sredinama je mnogo lakše, bitnija nam je porodica i to suština, nije suština biti samoljubljiv i ugađati samo sebi u životu jer ne možemo da vidimo ovog pored sebe da li mu je potrebna pomoć. Nije sve u parama, ali kada nađemo taj mir u duši, onda dođu i pare - rekla je Ružica i otkrila da je borba za potomstvo trajala duži period.

- Šest dugih godina. Puno su nam pomogle molitve, išli smo u jednu crkvu kod Valjeva, pa smo išli u manastir kod oca Sava, tu smo se prvi put zajedno pričestili, išli smo u Crnu Reku takođe sa željom sa postanemo roditelji. Otac Nikolaj nam je rekao da možemo da odemo u Ovčar Banju, jedna žena mi je rekla da je podsećam na jednu monahinju, ona nas je upoznala i od toga momenta kada smo se zagrlile više se nismo razdvojile. Kada sam ostala trudna, saznala sam da je dečak, doktor je rekao da je termin drugi avgust – Sveti Ilija i odlučimo da se zove Ilija. Ipak, kada sam se porodila brat me zove i kažem ‘znači Pavle’, majka isto kaže Pavle, onda me zove monahinja Femilija i kaže mi da je danas Pavlovdan, i bi Pavle. Celu trudnoću sam bila u bolnici na održavanju, bila je rizična trudnoća, ušla sam u deveti mesec tri dana i porodila sam se.

