Buran ljubavni život Mirka Kodića: Prvi brak mu trajao 16 meseci, a onda je oženio devojku iz sela... Evo šta sve znaju komšije

Harmonikaš Mirko Kodić porodičnu kuću u selu Jasenovo retko obilazi, a sve zbog toga što ga obaveze vuku na neke druge strane.

Kuća na sprat i veliko dvorište uvek su sređeni, jer pevač redovno sve održava, a komšlije su sada govorile o tome kakav odnos harmonikaš ima sa komšijama.

- Njegov život je takav muzičar, muzički, on čovek ide svira. Kada dođe ovde super je znači isto kao i svi, kao svaki normalan građanin svog sela. Ima onih koji ga vole, ima ko ga ne voli, ali mi, što kažu ljudi, koji smo iz muzikalne porodice, mi njega volimo. Njegova muzika je, ma, nema šta, svako zna svoje - rekao je jedan od komšija.

O Mirku je pričao i njegov rođak, kog je naša ekipa takođe startovala u selu.

- Njegov sin Vladan iz drugog braka, svi kažu da je iz prvog braka, ali nije. Prvi brak mu je bio sa suprugom Snežanom Đerdan, u braku su bili negde oko 16 meseci i onda se taj brak prekinuo, to je njihovo, ne ulazimo u to, to je prošlo, kao što se i dan-danas razilazi iz brakova. Posle se on oženio sa jednom našom, odavde iz Jasenova i onda je dobio dete, prvo dete, taj Vladan. Posle je otišao u Beograd.

