NE DAJU MI DA VIDIM ŽENU I BEBU! Uroš Živković večeras slavi sina prvenca, stiže mu cela estrada: Biće još dve, tri ture suza do jutra

Popularni folk pevač Uroš Živković danas je dobio sina Lazara, te je odmah organizovao feštu i okupio najbliže prijatelje i gotovo čitavu estradu.

Na slavlje je, kako red nalaže, prvi stigao.

- Mama je super, beba je vrhunski. Herojski su to odradili. Puno mi je srce. Idemo sad da slavimo. Nisam nažalost išao u porodilište da ih vidim, ne daju mi da ih vidim. Takav je protokol. Poštujemo to. Video sam ženu, bebu, na video poziv, mališa je super. Isti je otac. Menjaće se kako bude rastao, ali sve je povukao na mene - rekao je pevač za "Blic", pa je dodao:

- I mama je ozbiljan sluhista, ima talenat za muziku, stidi se i ne želi to da pokaže, ali ja to znam. Tako da će moguće bebac biti talentovan. Jako čudan osećaj, ja sam se više raspilavio kad mi je Jovana rekla da je trudna, to je bilo jedno lepo iznenađenje. Krila je to od mene, dok sve nije lepo proverila. Onda sam dobio jedan poklon sa benkicom i testom za trudnoću. Taj dan sam plakao, jutros sam možda bio malo umoran i izgoreo sam od želje, kad su me zvali da mi jave, bio sam srećan, odmah se nazdravilo. Biće sigurno još dve tri ture suza do ujutru.

Autor: D.T.