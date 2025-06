Senidah želi da se skući u Beogradu?! Kupuje stan od 360.000: Pogled je od milion dolara!

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah najpoznatija je slovenačka pevačica, po svemu sudeći, želi da se skući i u Beogradu.

Kako pišu domaći mediji, pevačica ima nameru da kupi nekretninu i to u elitnom delu naše prestonice.

- U ovoj zgardi su vam najlepši stanovi. Pogled je od milion dolara. Nedavno se za nekrenitnu raspitivala i Senidah. Taj stan koji se njoj dopada je idealan, vrednost je oko 360.000 evra. verujemo da će ga i pazariti, ali videćemo još. Cena je prava sitnica za luksuz koji dobijate. Zna i ona šta valja - rekla je agent za nekretnine.

Pretpostavka je da Senida želi sebi da obezbedi krov nad glavom u Srbiji jer je i u našoj zemlji jedna od najtraženijih izvođača. Zvanična potvrda nije stigla, ali nema sumnje da je Hajdarpašić vezana za Beograd, kako poslovno tako i privatno.

O našem gradu je uvek imala samo reči hvale.

- To me niko nije pitao zašto baš Beograd. Zato što je sve ovde počelo. Mislim, tu me nekako publika prvo prihvatila. Ja sam dužna publici da pružim i da im se odužim. Ovde su moji prijatelji i moja druga familija- ispričala je Senidah u jednom od intervjua, a informaciju o kupovini nekretnine još uvek nije potvrdila.

