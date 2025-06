TI SI UBIO SVOG OCA! Potresno priznanje Darka Lazića: Do skoro sam imao grižu savesti zbog njegove smrti!

Pevač Darko Lazić govorio je bez zadrške o svojim brakovima, deci, greškama iz prošlosti i odnosima sa bivšim partnerkama.

Darko iza sebe ima dva braka – sa pevačicom i voditeljkom Anom Sević i sadašnjom suprugom Katarinom, dok je bio u vanbračnoj zajednici sa Marinom Gagić. Iz sve tri veze ima decu, a kako kaže – sva su rođena iz ljubavi.

– Moja deca su napravljena iz ljubavi i to su najlepša deca na svetu. Nije uspelo sa partnerkama, ali to ne menja činjenicu da su deca željena - rekao je on.

O bivšoj supruzi Ani Sević, Darko govori s velikim poštovanjem:

– Mi se i dalje odlično slažemo. I moja supruga Katarina i Anin suprug su u sjajnim odnosima. Idemo zajedno na letovanja, slavimo slave – sve za dobrobit deteta - iskren je bio pevač.

Sa bivšom verenicom Marinom Gagić, majkom njegovog sina Alekseja, odnos još uvek gradi:

– Nismo uspeli kao par, ali trudim se da ostvarimo odnos gde ćemo svi zajedno moći da sednemo za isti sto, zbog deteta - dodao je Lazić.

Darko je iskreno govorio o razvodu od Ane Sević:

– Bio sam mlad, ušao u estradu, ponela me slava, kafane, žene, alkohol... Nisam znao da se nosim s tim. Ana je bila stabilna, pametna žena. Pokušali smo, ali nismo želeli da uđemo u konflikte, zato smo se civilizovano razišli - priznaje on.

Darko je izgubio tatu posle operacije želuca, a sada je sve rastužio ovim detaljima:

- Ja sam do skoro imao imao tu grižu savest, imao sam osećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar, ja inače stvarno ne ulazim u komentare jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno imao doskoro, kažem, tu grižu savest, zašto sam ja to morao, da nije video od mene... Ali, opet kada razmislim on je odrasla osoba on je sam to birao u životu - kaže Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka "godinu dana smo se borili sa njim da to ne radi zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući".

