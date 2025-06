Pevač završio u zatvoru! Zvezda Granda pevala iza rešetaka: Bila mi je čast...

Zvezda Granda Rajo Simonović ispričao je da je jedno vreme proveo u zatvoru, ali nije bio uhapšen.

Naime, pevač je imao zakazan nastup za žene koje služe zatvorsku kaznu u Podgorici. Kako je otkrio, povod je bio Osmi mart, pa je on izabran da zabavlja tog dana zatvorenice.

- Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje, bez obzira gde se nalazi. Meni je bila čast da im ulepšam dan i podsetim ih da nisu zaboravljene - rekao je Rajo za Grand.

Podsetimo, pevač Rajo Simonović imao je saobraćajnu nesreću u kojoj je pukom srećom izbegao najgore. On se prisetio agonije kroz koju je prošao nakon što je pao sa motora.

- Ova modrica na ruci mi je od pada sa motora, sto puta sam rekao „Bog me voli, pa me je sačuvao“. Pao sam na praznik Preobraženje, bolje rečeno skliznuo sa motora na Adi Bojani. Ušao sam u krivinu, moja nepažnja, kriv sam, to mi je bila opomena – rekao je Rajo za Grand.

Pevač priznaje da uvek kada sedne na motor obuče svu zaštitnu opremu koja je propisana, ali je tada izbegao da stavi rukavice i zbog toga je i povredio ruku.

Autor: D. T.