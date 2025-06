GLEDALA SAM KIJIN ULAZAK U ZADRUGU! Žena Slobe Radanovića nikad iskrenija, priznala da li je bivšeg muža prevarila sa sadašnjim

Jelena Radanović u skladnom je braku s popularnim pevačem Slobom Radanovićem, a oboje iza sebe imaju još po jedan brak.

Sada je progovorila o svom bivšem braku i tome kako je upoznala današnjeg supruga.

- Moj brak je dugo bio na klimavim nogama. Ne mogu nikoga da krivim. Kao što postoji par, tako postoji i nepar, a bivši suprug i ja smo nažalost bili nepar. Kratko smo se poznavali i ušli u brak, kasnije smo shvatili da smo potpuno drugačije ličnosti. Kada smo dobili decu to smo shvatili. Tu je bio i dodatni problem sa drugim detetom. Hiljadu puta smo pokušali da spasimo brak.

Jelena je otkrila da joj se Sloba dopao i pre nego što joj je zapevao na rođendanu. Nakon spekulacija da je bivši suprug pozvao Radanovića na proslavu kako bi joj ispunio želju, ona otkriva detalje.

- Istina je da je on pozvao Slobu da peva na mom rođendanu. Sloba je došao po mojoj želji. On i ja se nismo tada poznavali. Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena.

Radanovićka je ispričala kako je izgledao njihov prvi susret i kako se osećala kada se pojavio na njenom rođendanu.

- Odsekla su mi se kolena, ali doslovno. Niko nije primećivao da se nešto dešava. Progovorili smo samo dve rečenice, sutradan mi je pustio poruku i pitao da li je sve bio okej, čak je i persirao. Posle toga se više nismo čuli. Tek šest meseci kasnije kada smo bivši suprug i ja potpisali za razvod, tada je Sloba pustio poruku, kao da je znao. Zvao me je odmah kući, da razgovaramo, čak sam se i uvredila malo. Otišla sam tada kod njega i više se nikada nismo razdvojili.

