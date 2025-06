Bila sam na kokainu, nisam spavala, jela ni pila: Eva Ras šokirala priznanjem, sve je počelo kad joj je bilo 20 godina

Kontroverzna glumica Eva Ras nedavno je javno govorila o svojoj borbi sa narkoticima.

Ona je priznala da je u početku konzumiranje nedozvoljenih supstanci doživljavala bezazleno.

- Moj prvi muž, s kojim sam bila dok sam studirala Fakultet dramskih umetnosti, drogirao se. Nisam znala za to dok smo se zabavljali, saznala sam tek kad smo se venčali. Tih šezdesetih godina narkomanima smo zvali samo one koji su se lečili od droge, a ne i one koji su je koristili. Zbog toga su mnogi mislili da drogiranje nije ništa strašno - rekla je tada Eva Ras i otkrila kako je došlo do toga da prvi put proba nelegalne supstance:

- Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu.

va je ispričala da nakon uzimanja narkotika nije znala za sebe i da danima nije jela i spavala.

- Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti pišala! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj deci i unucima.

