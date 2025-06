BOŽE MOJ, ŠTA SAD, MORAO JE DA VEŽBA: Vujadin Savić uhvaćen sa drugom devojkom, reakcija Mirke Vasiljević sve šokirala

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić godinama su zajedno, a par se nekoliko puta našao u centru skandala.

Tako su jednom prilikom domaći mediji uslikali Vujadina Savića u noćnom provodu. On je tada prisan sa nepoznatom ženskom osobom, a Mirka Vasiljević mu je to oprostila. Ona je jednom prilikom komentarisala skandal, a njen stav je mnoge iznenadio.

- On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je da vežba. To je tema o kojoj nisam želela da govorim za medije jer su mediji sedma sila, a sa silom se ne treba puno šaliti i imati neki sukob. Oni su malo napali nas, bili smo im interesantni, svašta su pisali. On jeste bio na fotografijama, ali šta sad, Bože moj ...vežbalo se - rekla je tada Mirka u emisiji "Amidži šou" i šokirala.

Ona se kasnije za "Blic" osvrnula na neprijatni događaj i otkrila kako sada gleda na sve.

- Naravno da mi je najprijatnije kada nešto izlazi pozitivno jer mi svi volimo kada neko nešto o nama pozitivno priča i kada se dešava, ali to nije život. U životu se dešavaju i manje lepe stvari u kojima treba skupite se i sabrati, ali odreagovati mudro i najbolje što znate i umete. Ono što smatram da je kulturno za medije to kažem, ono što nije ostavim da bude privatno jer sama reč privatno dozvoljava. Najbitnije mi je da u četiri zida znam ko sam, šta sam, šta želim, a šta ne i najbliži ljudi oko mene. Svi mi to kada znamo i kada imamo isti stav buldožer ne može da nas pomeri, ali ne treba se igrati sa sedmom silom – iskrena je bila ona za "Blic", a potom se osvrnula i na Vujadinove objave na mrežama.

- Čovek kada hoće da sazna on sazna na razne načine, a najmanji problem je da saznam šta Vujadin kači. To je iz poštovanja prema ljudima, nekada su bili intervjui i televizija, a sada je akcenat na društvenim mrežama.

Autor: Nikola Žugić