NIKAD DUBLJI DEKOLTE MILENE POPOVIĆ! Uski prsluk samo što ne pukne, grudi u prvom planu, mreže se usijale

Milena Ivanović, udovica pokojnog Olivera Ivanovića, veoma je aktivna na mrežama gde svojim objavama neretko pokrene lavinu komentara.

Ovoga puta, Milena Ivanović je objavila fotografiju iz automobila, a svi su komentarisali njen stajling. Na sebi je imala uski beli prsluk, a u prvom planu je bio duboki dekolte.

Podsetimo, Milena je u vezi sa Igorem Jurićem, a svoju ljubav ne krije ni na mrežama, gde objavljuje zajedničke fotografije.

- Prava veza je kada jedno drugome možete da kažete sve. Nema laži i tajni -glasio je jedan citat koji je podelila.

Ona je neretko bila i meta napada zbog veze sa Jurićem, o čemu je otvoreno govorila.

- Nisam ogorčena, jer da jesam, da sam ogorčena i besna, bila bih ista kao te žene koje me vređaju. Lošim komentarom o meni neće promeniti ništa u svom životu. To su žene koje su nezadovoljne, koje nemaju ni snage ni hrabrosti da se odupru stvarnosti u kojoj žive. Stotine hiljada poruka tokom leta sam dobila. Osuđuju me zato što ponovo volim, što živim, osuđuju to kako se oblačim, što popijem čašu vina... Sada će pet punih godina od smrti mog muža. Kada sam postavila zajedničku sliku sa čovekom kojeg volim i sa kojim živim, vodila sam se najčistijom emocijom. Ne postoji vreme kada možete da opet volite, neki rok. To je najlepša stvar koja može da vam se desi. Bilo je mnogo više pozitivnih komentara ali uvek su ti negativni u fokusu. Da li je greh što ja nekoga ponovo volim?

Autor: Nikola Žugić